Вовки та ведмеді виходять до будинків в кількох регіонах України: що робити при зустрічі із хижаками

В Україні збільшилась кількість хижаків. І подекуди вовки та ведмеді все частіше виходять до людей, або просто блукають сільськими вулицями. Людей попереджають про небезпеку.

Так у селищі Гніванської громади на Вінниччині помітили чотирьох вовків. А на Закарпатті ведмеді заходять на приватні подвір'я та гуляють вулицями. Про вовчу зграю 9 листопада повідомила Тиврівська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок. Зростання чисельності хижаків там пов'язують із тривалою забороною полювання під час воєнного стану. Та попереджають, що дикі тварини мігрують ближче до населених пунктів у пошуках їжі.

Вовків бачили не тільки на Винничині, а й в Одеській області та на Закарпатті. На Одещині міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства попереджає, що за зимовими обліками 2026 року, кількість вовків в області порівняно з 2023 роком зросла на 472%. На Волині вовки влітку нападали на худобу.

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У Карпатах також часто бачать ведмедів. У селі Тарасівка на Тячівщині бурого ведмедя помітили просто на подвір'ї житлового будинку. А в селі Нижня Апша ведмідь блукав вулицями та потрапив на камери відеоспостереження. Втім є правила, завдяки яким можна убезпечити себе та свійських тварин від хижаків:

Безпека домашніх тварин

Надійне укриття: у вечірній та нічний час обов'язково замикайте худобу, птицю та собак у капітальних господарських будівлях з міцними замками та дверима.

Захист собак: не залишайте собак надворі вночі — ланцюг позбавляє їх можливості втекти або захиститися, що робить їх легкою здобиччю для вовків.

Освітлення території: вовки уникають яскравого світла. Встановлення ліхтарів із датчиками руху навколо подвір'я та загонів може відлякати хижаків.

Правила поведінки для людей

Обмеження нічних пересувань: людей закликають не ходити поодинці після заходу сонця околицями села чи поблизу лісосмуг. Дітей до школи та гуртків варто супроводжувати дорослим.

Поведінка при зустрічі: якщо все ж ви зустріли вовка, то не тікайте, бо в ньому прокинеться інстинкт переслідування, не повертайтеся до тварини спиною і не дивіться їй прямо в очі. Повільно відступайте назад, зберігаючи зоровий контакт.

Створення шуму: спробуйте здаватися більшими — підніміть руки або куртку вгору. Голосно кричіть, використовуйте свисток або підручні предмети для створення металевого шуму.

Про всі випадки появи хижаків у межах населеного пункту необхідно невідкладно повідомляти міську, або сільську раду або представників державної лісової охорони.

Ведмідь у селі Тарасівка гуляв по подвір'ю Фото: Соцмережі

Нагадаємо, Фокус писав про зростання популяції вовків в Україні, втім випадків нападів вовків на людей як на здобич в Україні не зафіксовано.

Також ми розповідали про щорічну міграцію кажанів, яка відбувається наприкінці літа та на початку осені в Україні. У цей період тварини можуть залітати до житлових будинків через відкриті вікна та кватирки в пошуках місць для відпочинку або зимівлі.