Роскошные поместья и миллионы сбережений: что скрывает семья фигуранта "Карфагена" Ценова

Семья полковника полиции Владимира Ценова, подозреваемого в причастности к преступной организации и получении неправомерной выгоды, владеет тремя домами, тремя квартирами и четырьмя гектарами земли. Происхождение денежных средств на часть недвижимости журналисты не смогли подтвердить.

По данным расследования издания hromadske, одним из самых больших объектов недвижимости семьи является дом площадью 240 кв. м в Гатном под Киевом.

Его 25 октября 2022 года приобрел отец полицейского Николай Ценов за 7,32 млн. грн. (200 тысяч долларов). Вместе с домом он купил земельный участок площадью 15 соток.

В доме обустроено пять жилых комнат, четыре ванные комнаты, кухню-гостиную, гардероб, спортзал и бассейн. Приблизительно через три с половиной месяца после приобретения туда переехал Владимир Ценов с семьей.

Архитектор Олег Гречух, которому журналисты показали дом, оценил его рыночную стоимость на конец 2022 года, по меньшей мере, в 400 тысяч долларов. По его оценке, в зависимости от обустройства и коммуникаций, цена могла достигать 500–600 тысяч долларов и более.

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В мае 2023 года Николай Ценов приобрел рядом еще один земельный участок площадью 6,5 сотки. За нее он заплатил 40 тысяч долларов. Впоследствии на этой территории появилось здание, которое архитектор назвал техническим сооружением и предположил, что там может быть подземное укрытие. Стоимость такого объекта он оценил примерно в 100 тысяч долларов.

Общую стоимость имущественного комплекса в Гатном эксперт оценил в 750-800 тысяч долларов.

Недвижимость нескольких поколений семьи

Владимиру Ценову 40 лет. По меньшей мере, с 2015 года он занимал руководящие должности в правоохранительных органах. Сначала работал в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции, а затем перешел в Департамент стратегических расследований. В 2025 году стал первым заместителем начальника этого подразделения.

В материалах операции "Карфаген" НАБУ и САП полицейский фигурирует по прозвищу "Прайс". По версии следствия, с января по июль 2026 года он получал деньги за то, чтобы полиция не вмешивалась в работу отдельных мошеннических колцентров. Также следствие считает, что Ценов помогал вернуть технику, изъятую при обыске одного из колцентров через Печерский суд за деньги.

4 ноября 2026 полковник был задержан. На следующий день суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 15 млн. грн. 6 ноября необходимую сумму внесли, большую часть средств предоставил отец подозреваемого.

Николаю Ценову 68 лет. Он много лет работал в системе МВД, в частности, возглавлял Управление внутренних дел на транспорте, а впоследствии был первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Семья Ценова Фото: hromadske

Его старший сын Дмитрий Ценов также работал на руководящих должностях полиции и возглавлял Главное управление Нацполиции в Киевской области. В 2019 году он подал в отставку после убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе.

По данным журналистов, недвижимость в семье начала появляться еще во время службы Николая Ценова в органах внутренних дел.

В частности, старший сын Дмитрий имел здание площадью 240 кв. м, о котором говорит его декларация за время работы в полиции.

Сам Владимир Ценов с 2003 года владеет поместьем площадью 571 кв. м в Крюковщине под Киевом. Он объяснил журналистам, что строительство начали еще в конце 1990-х, а средства на него собирали несколько поколений семьи.

Дом площадью 240 кв. м, Фото: hromadske

"Работы выполнялись поэтапно, по мере поступления средств, и продолжались многие годы. В финансировании строительства принимали участие несколько поколений семьи", — сообщил полицейский в ответ на запрос hromadske.

В 2010 году Николай Ценов вместе с супругой приобрел квартиру площадью около 29 кв. м в Печерском районе Киева. В следующем году Владимир Ценов стал владельцем квартиры площадью 59 кв. м в жилом комплексе "Жемчужина Кадетского Роща". Ее стоимость, по декларации, составила почти 500 тысяч гривен (около 60 тысяч долларов того времени). Эту покупку он также объяснил семейными сбережениями.

В 2015 году Николай Ценов приобрел в том же жилом комплексе квартиру площадью 173 кв. м почти за 110 тысяч долларов. А в 2018 году стал владельцем земельных участков общей площадью четыре гектара в Киевской области, заплатив за них 280 тысяч гривен. В 2024 году он подарил эту землю старшему сыну Дмитрию.

В 2019 году Николай Ценов также перечислил 500 тысяч гривен на счет партии "Слуга Народа". В тот момент мужчина уже девять лет находился на пенсии.

Взнос на счет партии Фото: hromadske

Откуда семья брала деньги

В ответ на запрос hromadske Владимир Ценов объяснял финансовые возможности родителей их зарплатами, пенсиями, продажей недвижимости и предпринимательской деятельностью.

Однако журналисты не нашли подтверждения части этих объяснений. В частности, за более чем 10 лет существования электронных реестров родители полицейского не продавали недвижимость. Также Николай Ценов не был собственником или директором коммерческих компаний, а собственный ФЛП открыл только в октябре 2023 года – после приобретения дома в Гатном и дополнительного земельного участка.

После вопросов журналистов Владимир Ценов сообщил, что его отец после выхода на пенсию продолжил работу и занимал должность начальника службы безопасности в компании "Трейдфилд Украина", торгующей сельскохозяйственным сырьем.

Для сравнения директор этой компании Владимир Коваль в 2020 году получал в среднем 77 тысяч гривен в месяц. По словам Ценова, его отец зарабатывал столько же. Даже при таком уровне дохода только на приобретение дома в Гатном по официальной стоимости ему понадобилось бы около восьми лет зарплаты.

Доход Владимира Коваля Фото: hromadske

Юрист Центра противодействия коррупции Роман Вербовский отметил, что происхождение средств на приобретение недвижимости должны проверить правоохранительные органы, в частности НАПК или Государственное бюро расследований.

По его словам, уголовная ответственность за незаконное обогащение наступает, если разница между законными доходами и стоимостью имущества превышает 9 млн. грн. Если эта сумма меньше, но законность происхождения средств не подтверждена, речь может идти о гражданской конфискации.

В ноябре 2026 года, по сообщению проекта "Схемы" (Радио Свобода), Николай Ценов внес 13 млн грн залога за сына. Во время повторного разговора с журналистами он заявил, что после ухода на пенсию работал не только в "Трейдфилд Украина", но не назвал других мест работы.

Откуда именно у него были средства на залог, Николай Ценов не объяснил, снова сославшись на многолетнюю работу и сбережения.

Утром 4 ноября источники "Украинской правды" сообщили об обысках сотрудников СБУ и Нацполиции. Через несколько часов НАБУ обнародовало новые материалы дела "Карфаген".

Среди тех, к кому правоохранители пришли с определением суда, был генерал СБУ Сергей Дука. На записях НАБУ он фигурирует под прозвищем "Аким". По версии следствия, Дука знал о деятельности предполагаемого организатора преступной группировки по прозвищу "Криминал" и помогал ему решать вопросы не только в СБУ, но и в Офисе генерального прокурора.

Также генерал подозревается в том, что он угрожал детективам НАБУ огнестрельным оружием и препятствовал проведению обыска.