Розкішні маєтки й мільйони заощаджень: що приховує родина фігуранта "Карфагену" Ценова

Родина полковника поліції Володимира Ценова, якого підозрюють у причетності до злочинної організації та одержанні неправомірної вигоди, володіє трьома будинками, трьома квартирами та чотирма гектарами землі. Походження коштів на частину нерухомості журналісти не змогли підтвердити.

За даними розслідування видання hromadske, одним із найбільших об'єктів нерухомості родини є будинок площею 240 кв. м у Гатному під Києвом.

Його 25 жовтня 2022 року придбав батько поліцейського Микола Ценов за 7,32 млн грн (200 тисяч доларів). Разом із будинком він купив земельну ділянку площею 15 соток.

У будинку облаштовано п'ять житлових кімнат, чотири ванні кімнати, кухню-вітальню, гардероб, спортзал і басейн. Приблизно через три з половиною місяці після придбання туди переїхав Володимир Ценов із родиною.

Архітектор Олег Гречух, якому журналісти показали будинок, оцінив його ринкову вартість на кінець 2022 року щонайменше у 400 тисяч доларів. За його оцінкою, залежно від облаштування та комунікацій ціна могла сягати 500–600 тисяч доларів і більше.

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У травні 2023 року Микола Ценов придбав поруч ще одну земельну ділянку площею 6,5 сотки. За неї він заплатив 40 тисяч доларів. Згодом на цій території з'явилася будівля, яку архітектор назвав технічною спорудою та припустив, що там також може бути підземне укриття. Вартість такого об'єкта він оцінив приблизно у 100 тисяч доларів.

Загальну вартість майнового комплексу в Гатному експерт оцінив у 750–800 тисяч доларів.

Нерухомість кількох поколінь родини

Володимиру Ценову 40 років. Щонайменше з 2015 року він обіймав керівні посади в правоохоронних органах. Спочатку працював у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, а згодом перейшов до Департаменту стратегічних розслідувань. У 2025 році став першим заступником начальника цього підрозділу.

У матеріалах операції "Карфаген" НАБУ та САП поліцейський фігурує під прізвиськом "Прайс". За версією слідства, із січня до липня 2026 року він отримував гроші за те, щоб поліція не втручалася в роботу окремих шахрайських колцентрів. Також слідство вважає, що Ценов допомагав повернути техніку, вилучену під час обшуку одного з колцентрів, через Печерський суд за гроші.

4 листопада 2026 року полковника затримали. Наступного дня суд відправив його під варту з можливістю внесення застави у 15 млн грн. 6 листопада необхідну суму внесли, більшу частину коштів надав батько підозрюваного.

Миколі Ценову 68 років. Він багато років працював у системі МВС, зокрема очолював Управління внутрішніх справ на транспорті, а згодом був першим заступником начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

Родина Ценова Фото: hromadske

Його старший син Дмитро Ценов також працював на керівних посадах у поліції та очолював Головне управління Нацполіції в Київській області. У 2019 році він подав у відставку після вбивства п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяславі.

За даними журналістів, нерухомість у родині почала з'являтися ще під час служби Миколи Ценова в органах внутрішніх справ.

Зокрема, старший син Дмитро мав будинок площею 240 кв. м, про який свідчить його декларація за час роботи в поліції.

Сам Володимир Ценов із 2003 року володіє маєтком площею 571 кв. м у Крюківщині під Києвом. Він пояснив журналістам, що будівництво розпочали ще наприкінці 1990-х років, а кошти на нього збирали кілька поколінь родини.

Будинок площею 240 кв. м, Фото: hromadske

"Роботи виконувалися поетапно, у міру надходження коштів, і тривали багато років. У фінансуванні будівництва брали участь кілька поколінь родини", — повідомив поліцейський у відповідь на запит hromadske.

У 2010 році Микола Ценов разом із дружиною придбав квартиру площею близько 29 кв. м у Печерському районі Києва. Наступного року Володимир Ценов став власником квартири площею 59 кв. м у житловому комплексі "Перлина Кадетського Гаю". Її вартість, за декларацією, становила майже 500 тисяч гривень (близько 60 тисяч доларів на той час). Цю покупку він також пояснив родинними заощадженнями.

У 2015 році Микола Ценов придбав у тому самому житловому комплексі квартиру площею 173 кв. м майже за 110 тисяч доларів. А у 2018 році став власником земельних ділянок загальною площею чотири гектари в Київській області, заплативши за них 280 тисяч гривень. У 2024 році він подарував цю землю старшому синові Дмитру.

У 2019 році Микола Ценов також переказав 500 тисяч гривень на рахунок партії "Слуга Народу". На той момент чоловік уже дев'ять років перебував на пенсії.

Внесок на рахунок партії Фото: hromadske

Звідки родина брала гроші

У відповідь на запит hromadske Володимир Ценов пояснював фінансові можливості батьків їхніми зарплатами, пенсіями, продажем нерухомості та підприємницькою діяльністю.

Однак журналісти не знайшли підтверджень частині цих пояснень. Зокрема, за понад 10 років існування електронних реєстрів батьки поліцейського не продавали нерухомість. Також Микола Ценов не був власником або директором комерційних компаній, а власний ФОП відкрив лише в жовтні 2023 року — після придбання будинку в Гатному та додаткової земельної ділянки.

Після запитань журналістів Володимир Ценов повідомив, що його батько після виходу на пенсію продовжив працювати та обіймав посаду начальника служби безпеки в компанії "Трейдфілд Україна", яка торгує сільськогосподарською сировиною.

Для порівняння, директор цієї компанії Володимир Коваль у 2020 році отримував у середньому 77 тисяч гривень на місяць. За словами Ценова, його батько заробляв стільки ж. Навіть за такого рівня доходу лише на придбання будинку в Гатному за офіційною вартістю йому знадобилося б майже вісім років зарплати.

Дохід Володимира Коваля Фото: hromadske

Юрист Центру протидії корупції Роман Вербовський зазначив, що походження коштів на придбання нерухомості мають перевірити правоохоронні органи, зокрема НАЗК або Державне бюро розслідувань.

За його словами, кримінальна відповідальність за незаконне збагачення настає, якщо різниця між законними доходами та вартістю майна перевищує 9 млн грн. Якщо ця сума менша, але законність походження коштів не підтверджена, може йтися про цивільну конфіскацію.

У листопаді 2026 року, за повідомленням проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), Микола Ценов вніс 13 млн грн застави за сина. Під час повторної розмови з журналістами він заявив, що після виходу на пенсію працював не лише в "Трейдфілд Україна", але не назвав інших місць роботи.

Звідки саме в нього були кошти на заставу, Микола Ценов не пояснив, знову пославшись на багаторічну роботу та заощадження.

Зранку 4 листопада джерела "Української правди" повідомили про обшуки у співробітників СБУ та Нацполіції. За кілька годин НАБУ оприлюднило нові матеріали справи "Карфаген".

Серед тих, до кого правоохоронці прийшли з ухвалою суду, був генерал СБУ Сергій Дука. На записах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Акім". За версією слідства, Дука знав про діяльність імовірного організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" та допомагав йому розв'язувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генерального прокурора.

Також генерала підозрюють у тому, що він погрожував детективам НАБУ вогнепальною зброєю та перешкоджав проведенню обшуку.