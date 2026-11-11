Украину зальет дождями: где 13 ноября будут греметь грозы и падать мокрый снег

В пятницу, 13 ноября, по Украине с запада на восток пройдет полоса интенсивных осадков. В некоторых районах прогнозируется более 30 мм дождя, грозы и мокрый снег в Карпатах.

Об этом пишет издание "Телеграф" со ссылкой на прогнозы на картах Ventusky.

Ненастье сначала охватит западные области, а в течение дня будет постепенно смещаться на восток. В первой половине дня сильные осадки ожидаются в Карпатском регионе, а к вечеру дождливая полоса дойдет до восточных областей и станет ослабевать.

Утром дожди прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Хмельнитчине. Зона осадков также распространится на Житомирщину и Киевскую область. Наибольшее количество осадков ожидается в Карпатах – до 30 мм.

Днем в Закарпатье возможны небольшие грозы, однако интенсивность дождей будет постепенно уменьшаться. Около 20:00 основная полоса осадков сместится от южных областей через центральную часть страны в Харьковскую область. Дожди также коснутся района Одессы.

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Укргидрометцентр предупредил о повышении уровней воды на реках Закарпатской области в суббассейне Тисы из-за значительных осадков. В горах будет идти дождь с мокрым снегом.

"12-13 ноября прогнозируемые значительные, местами сильные дожди, в горах с мокрым снегом обусловят повышение уровней воды на реках Закарпатской области (суббассейн реки Тиса) на 0,5-1,5 м, без негативных последствий", — сообщили синоптики.

По прогнозу Укргидрометцентра, 13 ноября в Киеве ночью будет +4...+6°C, днем — +9...+11°C, ожидается дождь. В Харькове прогнозируют облачную погоду, ночью +3…+5°C, днем +10…+12°C.

В Днепре температура будет +5…+7 °C ночью и +13…+15 °C днем. В Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью будет +11…+13°C, а днем — +14…+16°C.

Другие погодные услуги также прогнозируют осадки. В частности, в Сваляве вероятность дождя составляет 100%, во Львове – 95%, в Киеве ожидается небольшой дождь с вероятностью 68%. В Харькове во второй половине дня возможны ливни, вероятность которых оценивается в 48%. В Воловце прогнозируется дождь со снегом.

Ранее Фокус сообщал о первом снеге в Киеве осенью 2026 года. Он выпал в ночь на 6 ноября. Жители столицы и Бориспольского района публиковали видео заснеженных улиц, покрытых мокрым снегом с дождем.

Также в начале осени метеорологи представили прогноз погоды на осень и зиму 2026 и рассказали, стоит ли ожидать холодной зимы.