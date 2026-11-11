Україну заллє дощами: де 13 листопада гримітимуть грози та падатиме мокрий сніг

У п’ятницю, 13 листопада, Україною із заходу на схід пройде смуга інтенсивних опадів. У деяких районах прогнозують понад 30 мм дощу, грози та мокрий сніг у Карпатах.

Про це пише видання "Телеграф" з посиланням на прогнози на картах Ventusky.

Негода спочатку охопить західні області, а протягом дня поступово зміщуватиметься на схід. У першій половині дня найсильніші опади очікуються в Карпатському регіоні, а до вечора дощова смуга дійде до східних областей і почне слабшати.

Уранці дощі прогнозують на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині та Хмельниччині. Зона опадів також пошириться на Житомирщину й Київщину. Найбільша кількість опадів очікується в Карпатах — до 30 мм.

Удень на Закарпатті можливі незначні грози, проте інтенсивність дощів поступово зменшуватиметься. Близько 20:00 основна смуга опадів зміститься від південних областей через центральну частину країни до Харківщини. Дощі також зачеплять район Одеси.

Видео дня

Укргідрометцентр попередив про підвищення рівнів води на річках Закарпатської області в суббасейні Тиси через значні опади. У горах очікуються дощі з мокрим снігом.

"12–13 листопада прогнозовані значні, місцями сильні дощі, в горах з мокрим снігом зумовлять підвищення рівнів води на річках Закарпатської області (суббасейн річки Тиса) на 0,5–1,5 м, без негативних наслідків", — повідомили синоптики.

За прогнозом Укргідрометцентру, 13 листопада в Києві вночі буде +4…+6 °C, удень — +9…+11 °C, очікується дощ. У Харкові прогнозують хмарну погоду, вночі +3…+5 °C, удень +10…+12 °C.

У Дніпрі температура становитиме +5…+7 °C уночі та +13…+15 °C удень. В Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі становитиме +11…+13 °C, а вдень — +14…+16 °C.

Інші погодні сервіси також прогнозують опади. Зокрема, у Сваляві ймовірність дощу становить 100%, у Львові — 95%, у Києві очікується невеликий дощ із ймовірністю 68%. У Харкові в другій половині дня можливі зливи, ймовірність яких оцінюють у 48%. У Воловці прогнозують дощ зі снігом.

Раніше Фокус повідомляв про перший сніг у Києві восени 2026 року. Він випав у ніч проти 6 листопада. Жителі столиці та Бориспільського району публікували відео засніжених вулиць, вкритих мокрим снігом із дощем.

Також на початку осені метеорологи представили прогноз погоди на осінь і зиму 2026 року та розповіли, чи варто очікувати холодної зими.