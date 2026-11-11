Впервые в Украине: подполковник ВСУ был пойман на взятке за уничтоженную технику врага
Подполковник ВСУ требовал от заместителя командира подразделения 20% от общей суммы вознаграждений, а это 380 тысяч гривен.
В Украине впервые задокументировали случай вымогательства взятки за оформление выплат за уничтоженную вражескую технику. О подозрении сообщили подполковнику ВСУ, требовавшему у военных 20% за уничтоженную технику врага. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый занимал должность старшего офицера группы по изучению и внедрению опыта управления беспилотных систем одной из воинских частей ВСУ. Он входил в состав рабочей группы, подтверждавшей результаты поражения вражеской техники во время боевых действий.
Используя свое служебное положение, подполковник решил наладить систематическое получение взятки от военнослужащих подчиненных подразделений. За беспрепятственное оформление документов и издание приказов, необходимых для получения выплат, он потребовал часть вознаграждений.
В частности, следствие установило, что в сентябре 2026 г. во время встречи в Павлограде подозреваемый требовал от заместителя командира одного из подразделений 20% от общей суммы вознаграждений за уничтоженную технику противника. В общей сложности военнослужащие подразделения должны были получить около 2 миллионов. Из этой суммы офицер требовал 380 тысяч гривен за своевременное оформление документов для выплат.
В начале ноября 2026 подполковник получил взятки, после чего его задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.
Суд избрал меру пресечения подозреваемому
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с квалифицирующими признаками). По ходатайству прокурора суд избрал подполковнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч гривен. Также в суд подано ходатайство о наложении ареста на мобильный телефон и автомобиль Lexus.
Напомним, Фокус писал, что на Буковине пятеро военнослужащих районного ТЦК и СП вместе с правоохранителем стали фигурантами дела о пытках, незаконном содержании военнообязанных и извлечении неправомерной выгоды.
Также мы писали, что в НАБУ и САП сообщили, что участники преступной организации систематически давали взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.