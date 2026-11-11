Вперше в Україні: підполковника ЗСУ спіймали на хабарі за знищену техніку ворога

Підполковник ЗСУ вимагав від заступника командира підрозділу 20% від загальної суми винагород, а це — 380 тисяч гривень.

В Україні вперше задокументували випадок вимагання хабаря за оформлення виплат за знищену ворожу техніку. Про підозру повідомили підполковнику ЗСУ, який вимагав у військових 20% за знищену техніку ворога. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний обіймав посаду старшого офіцера групи вивчення та впровадження досвіду управління безпілотних систем однієї з військових частин ЗСУ. Він входив до складу робочої групи, що підтверджувала результати ураження ворожої техніки під час бойових дій.

Користуючись своїм службовим становищем, підполковник вирішив налагодити систематичне одержання хабаря від військовослужбовців підпорядкованих підрозділів. За безперешкодне оформлення документів і видання наказів, необхідних для отримання виплат, він вимагав частину винагород.

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Зокрема, слідство встановило, що у вересні 2026 року під час зустрічі в Павлограді підозрюваний вимагав від заступника командира одного з підрозділів 20% від загальної суми винагород за знищену техніку противника. Загалом військовослужбовці підрозділу мали отримати близько 2 мільйонів. Із цієї суми офіцер вимагав 380 тисяч гривень за забезпечення вчасного оформлення документів для виплат.

На початку листопада 2026 року підполковник одержав хабаря, після чого його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з кваліфікуючими ознаками). За клопотанням прокурора суд обрав підполковнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 998 тисяч гривень. Також до суду подано клопотання про накладення арешту на мобільний телефон та автомобіль Lexus.

Нагадаємо, Фокус писав, що на Буковині п’ятеро військовослужбовців районного ТЦК та СП разом із правоохоронцем стали фігурантами справи про катування, незаконне утримання військовозобов’язаних та одержання неправомірної вигоди.

Також ми писали, що у НАБУ та САП повідомили, що учасники злочинної організації систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.