"Иск был безосновательным": Лачен выиграл апелляцию в деле журналистки Крюковой

Суд постановил взыскать с Крюковой в пользу Лаченкова судебный сбор за подачу апелляционной жалобы — 21 тысячу гривен.

Блогер Игорь Лаченков выиграл апелляцию по делу против журналистки Светланы Крюковой, которая подала иск о защите чести и достоинства. Киевский апелляционный суд вынес решение в пользу "Лачена".

Как сообщает hromadske, об этом говорится в постановлении Киевского апелляционного суда от 10 ноября.

Журналистка и бывшая заместительница главного редактора запрещённого в Украине интернет-издания "Страна.ua" ещё в сентябре 2024 года подала в суд на блогера и волонтера Игоря Лаченкова. Адвокат Крюковой утверждал, что на неё осуществлялась и осуществляется медийная атака и давление. Тогда Игорь Лаченков призвал СБУ "прекратить этот позор" и устранить тех, кто "продвигал пророссийские нарративы ещё очень давно".

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Суд встал на сторону Лачена

Во вторник, 10 ноября, Киевский апелляционный суд отменил решение Святошинского районного суда Киева от 3 апреля и встал на сторону Лаченкова. Более того, суд постановил взыскать с Крюковой в пользу Лаченкова судебный сбор за подачу апелляционной жалобы — 21 тысячу гривен.

В комментарии для hromadske Игорь Лаченков заявил, что считает решение апелляционного суда справедливым, а сам иск — необоснованным.

"Что касается иска — каждый имеет право обратиться в суд, и госпожа Крюкова воспользовалась этим правом. Я же с самого начала считал этот иск необоснованным, и суд это подтвердил", — сказал Лаченков.

Что говорит адвокат Крюковой

Адвокат Светланы Крюковой Алексей Шевчук отреагировал на решение суда и сообщил, что узнал о нем из социальных сетей.

"Апелляционный суд без адвоката, без истца, в одно заседание, без участия сторон принял неизвестное нам решение, о котором сегодня я с восторгом прочитал в социальных сетях от еще одного такого же гламурного парня, который ничем не отличился, кроме того, что сначала встречался с Раминой, а потом известная певица купила ему Mercedes", — написал Шевчук и прикрепил скриншот адвоката Евгения Пронина, в котором тот сообщил о решении суда.

Адвокат Светланы Крюковой прокомментировал решение суда Адвокат Евгений Пронин сообщил о выигрыше апелляции

Напомним, что Фокус писал, что Светлана Крюкова также подавала иск на юриста Евгения Пронина.

Кроме того, мы писали, что в январе 2025 года Зеленский ввел в действие санкции СНБО, под которые также попала журналистка и заместитель главного редактора издания "Страна.Ua" Светлана Крюкова.