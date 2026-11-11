"Позов був безпідставним": Лачен виграв апеляцію в підсанкційної журналістки Крюкової

Суд постановив стягнути з Крюкової на користь Лаченкова судовий збір за подання апеляційної скарги — 21 тисячу гривень.

Блогер Ігор Лаченков виграв апеляцію у справі проти журналістки Світлани Крюкової, яка позивалася щодо захисту честі та гідності. Київський апеляційний суд ухвалив рішення на користь "Лачена".

Як повідомляє hromadske, про це йдеться в постанові Київського апеляційного суду від 10 листопада.

Журналістка і колишня заступниця головного редактора забороненого в Україні інтернет-видання "Страна.ua" ще у вересні 2024 року подала в суд на блогера та волонтера Ігоря Лаченкова. Адвокат Крюкової стверджував, що на неї здійснювалась і здійснюється медійна атака та тиск. Тоді Ігор Лаченков закликав СБУ "припинити цю ганьбу" і прибрати тих, хто "тягнув проросійські наративи ще дуже давно".

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Суд став на бік Лачена

У вівторок, 10 листопада, Київський апеляційний суд скасував рішення Святошинського районного суду Києва від 3 квітня й став на бік Лаченкова. Ба більше, суд постановив стягнути з Крюкової на користь Лаченкова судовий збір за подання апеляційної скарги — 21 тисячу гривень.

У коментарі hromadske Ігор Лаченков розповів, що вважає справедливим рішення апеляційного суду, а сам позов безпідставним.

"Щодо позову — кожен має право звернутися до суду, і пані Крюкова цим правом скористалася. Я ж від початку вважав цей позов безпідставним, і суд це підтвердив", — сказав Лаченков.

Що каже адвокат Крюкової

Адвокат Світлани Крюкової Олексій Шевчук відреагував на рішення суду і повідомив, що про нього дізнався із соцмереж.

"Апеляційний суд без адвоката, без позивача, в одне засідання, без участі сторін прийняв невідоме нам рішення, про яке сьогодні я з захватом прочитав в соціальних мережах ще від одного ж такого гламурного хлопчини, який нічим не відзначився, окрім того, що спочатку зустрічався з Раміною, а потім відома співачка купила йому Mercedes", — написав Шевчук та прикріпив скриншот адвоката Євгена Проніна, де той повідомив про рішення суду.

Адвокат Світлани Крюкової відреагував на рішення суду Адвокат Євген Пронін повідомив про виграш апеляції

Нагадаємо, Фокус писав, що Світлана Крюкова також подавала позов на юриста Євгена Проніна.

Також ми писали, що у січні 2025 року Зеленський ввів у дію санкції РНБО, під які також потрапила журналістка та заступниця головного редактора видання "Страна.Ua" Світлана Крюкова.