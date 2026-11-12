Под Киевом обнаружили особняк бывшего топ-менеджера "Газпрома", который выставлен на продажу за $4 млн (фото)

В Иванковичах под Киевом выставлено на продажу поместье площадью 850 квадратных метров с отдельным гостевым домом, оружейной, бильярдной, комнатой для дегустации вина и двумя бассейнами. Он принадлежит 72-летнему Валерию Канюке — бывшему топ-менеджеру российского "Газпрома".

Дом продается за 4 миллиона американских долларов, а также сдается в аренду за 7,5 тысяч долларов в месяц. Объявление о резиденции Канюки в соцсетях опубликовал риэлтор Александр Петренко, который рекламирует её как "просторное частное поместье". Расследование по этому поводу провели журналисты "Слідство. Інфо".

На снимках, которые риэлтор опубликовал в сети, видна роскошная усадьба, а также обширная придомовая территория. Внутри, в одной из зон отдыха, можно увидеть огромный стол из оникса. В детских комнатах стоят кожаные кровати, в спальне хозяев — большая "королевская" кровать. В интерьере много деревянных элементов и дорогой мебели.

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Внутри поместья Канюки — дорогая мебель и бассейн Фото: Скрин видео

По информации риэлтора, также выставлен на продажу земельный участок усадьбы площадью 70 соток. На сайтах по продаже недвижимости этот объект пытаются реализовать уже на протяжении нескольких месяцев.

Кому принадлежит поместье

Когда журналисты попытались выяснить у риэлтора, кто является владельцем здания и земельного участка, он отказался отвечать. Он объяснил, что якобы не продает поместье лично, а разместил видеоролики с ним, чтобы привлечь внимание пользователей социальных сетей.

В ходе расследования журналисты выяснили, что дом и земельный участок принадлежат гражданину России Валерию Канюке — бывшему топ-менеджеру компании "Газпром". Данные из реестра государственных вещных прав свидетельствуют, что он является владельцем дома с 2009 года. С тех пор здание начало активно достраиваться, постепенно приобретая свой современный роскошный вид.

Валерий Канюка стал владельцем поместья еще в 2009 году Фото: Слідство. Інфо

С 1999 по 2002 год Канюка работал в дочерней компании "Газпрома" — "Газпром Добыча Ямбург", занимающейся добычей нефти и газа. В 2002 году он начал работать в компании "Газкомплектимпекс" (впоследствии — "Газпром Комплектация"), где в общей сложности проработал 15 лет. Журналисты выяснили, что он занимал высокую должность в "Газпроме": в новости за 2008 год он фигурировал как временно исполняющий обязанности генерального директора "Газкомплектимпекса".

В 2011 году на сайте "Газпрома" появилась новость, в которой Канюка, выступавший в роли первого заместителя генерального директора "Газпром-Комплектации", подписывал контракт в присутствии российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии, с 2017 по 2024 годы, россиянин работал советником в частных компаниях нефтегазовой отрасли в РФ.

Журналисты также выяснили, что до 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ, Валерий Канюка приезжал в Украину по несколько раз в год. В последний раз он уехал из Украины за месяц до начала полномасштабной войны.

Издание отметило, что к моменту публикации расследования информация об аренде поместья была удалена с сайтов по недвижимости.

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