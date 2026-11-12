Під Києвом виявили маєток колишнього топменеджера "Газпрому", який продають за $4 млн (фото)

В Іванковичах під Києвом на продаж виставили маєток площею 850 квадратних метрів з окремим гостьовим будинком, зброярнею, більярдною, кімнатою для дегустації вина і двома басейнами. Він належить 72-річному Валерію Канюці — колишньому топменеджеру російського "Газпрому".

Будинок продають за 4 мільйони американських доларів, а також пропонують його в оренду за 7,5 тисяч доларів на місяць. Оголошення про резиденцію Канюки у соцмережах оприлюднив рієлтор Олександр Петренко, який рекламує її як "просторий приватний маєток". Розслідування щодо цього здійснили журналісти "Слідство. Інфо".

На кадрах, які рієлтор опублікував у мережі, видно розкішний маєток, а також велику прибудинкову територію. Усередині, в одній із зон відпочинку, можна побачити величезний стіл із оніксу. У дитячих кімнатах стоять шкіряні ліжка, у спальні господарів — велике "королівське" ліжко. В інтер'єрі багато дерев'яних елементів і дорогих меблів.

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Усередині маєтку Канюки дорогі меблі і басейн Фото: Скрін відео

За інформацією від рієлтора, продається також і земельна ділянка маєтку площею у 70 соток. На сайтах із продажу нерухомості об'єкт намагаються реалізувати вже упродовж кількох місяців.

Кому належить маєток

Коли журналісти намагалися з'ясувати у рієлтора, хто є власником будівлі і земельної ділянки, він відмовився сказати. Він пояснив, що нібито не продає маєток особисто, а виклав відеоролики з ним для привернення уваги користувачів соцмереж.

Під час розслідування журналісти виявили, що дім та земельна ділянка належать громадянину Росії Валерію Канюці — колишньому топменеджеру компанії "Газпром". Дані з реєстру державних речових прав свідчать, що він є власником будинку з 2009 року. З того часу будівля почала активно розбудовуватися, поступово набуваючи свого сучасного розкішного вигляду.

Валерій Канюка став власником маєтку ще у 2009 році Фото: Слідство. Інфо

З 1999 по 2002 роки Канюка працював у дочірній компанії "Газпрому" — "Газпром Видобування Ямбург", що займається видобутком нафти та газу. У 2002 він почав роботу у компанії "Газкомплектімпекс" (згодом — "Газпром Комплектація"), де загалом пропрацював 15 років. Журналісти з'ясували, що він мав високу посаду у "Газпромі": у новині за 2008 рік він фігурував як тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора "Газкомплектімпексу".

У 2011 році на сайті "Газпрому" вийшла новина, де Канюка у ролі першого заступника гендиректора "Газпром Комплектації" підписував конракт у присутності російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом, з 2017 по 2024 роки, росіянин працював радником у приватних компаніях нафтогазової сфери у РФ.

Журналісти також дізналися, що до 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, Валерій Канюка приїжджав в Україну по кілька разів на рік. Востаннє він виїхав з України за місяць до початку повномасштабної війни.

Видання звернуло увагу, що на момент публікації розслідування інформацію про оренду маєтку видалили з сайтів нерухомості.

Нагадаємо, журналісти hromadske виявили маєток із басейном і спортзалом під Києвом, де живе фігурант справи "Карфаген" полковник Володимир Ценов.

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