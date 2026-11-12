"Золотые яйца" Минобороны: НАБУ и САП передали в суд дело о хищении более 700 млн грн

К преступлению, связанному с закупками продуктов для ВСУ, также причастен чиновник Минобороны, который при подписании договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге.

В суд было направлено дело о хищении государственных средств при закупках Министерством обороны продуктов для ВСУ в 2022–2023 годах в условиях полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Что выяснило следствие

По данным следствия, цена продуктового набора формировалась с учетом всех наименований каталога и по средней стоимости. Благодаря этому поставщики могли манипулировать ценами: завышать их на популярные продукты и занижать на малопопулярные или сезонные. В результате таких махинаций в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, по данным "Экономической правды", Татьяной Глиняной, незаконно получили сверхприбыль на сумму более 733 млн грн. Это подтверждает заключение комплексной товароведческой и экономической экспертизы. Часть этих средств впоследствии была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги владелица компаний могла потратить на покупку отелей в Хорватии и другой недвижимости.

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Следствие также установило, что к преступлению причастен чиновник Минобороны, который при подписании договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и публикаций в СМИ, в частности о закупках яиц по 17 грн за штуку, соучастники преступления снизили цены на 11 самых востребованных продуктов. Благодаря этому удалось уберечь от хищения из бюджета 788 млн грн.

Что известно о "золотых яйцах" Минобороны

21 января 2023 года журналист сообщил, что Министерство обороны заказало яйца по цене 17 гривен за штуку. При этом в супермаркете стоимость одного яйца составляла примерно 7 гривен.

Впоследствии Госаудитслужба сообщила, что Минобороны действительно закупало яйца по цене 170 гривен за дюжину. По словам главы ведомства Аллы Басалаевой, в ходе проверок служба зафиксировала большое количество нарушений.В случае введения военного положения поставщики требовали гарантий в виде 100-процентного аванса.

28 июля 2025 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно назначил меру пресечения в виде содержания под стражей владелице двух компаний, поставлявших продукты питания для нужд Вооружённых сил Украины. По данным "Экономической правды", речь идет о Татьяне Глиняной.