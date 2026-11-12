"Золоті яйця" Міноборони: НАБУ та САП скерувало до суду справу про розкрадання понад 700 млн грн

До злочину із закупівлями продуктів для ЗСУ також причетний посадовець Міноборони, який під час підписання договорів "не помічав" цінових аномалій у каталозі.

До суду скерували справу щодо розкрадання державних коштів під час закупівель Міноборони продуктів для ЗСУ у 2022−2023 роках в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться на сайті Національного антикорупційного бюро України.

Що з'ясувало слідство

За даними слідства, ціну продуктового комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю. Завдяки цьому постачальники могли маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або сезонні. У результаті таких махінацій протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, за даними "Економічної правди", Тетяною Глиняною, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Це підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи. Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші власниця компаній могла витратити на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

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Слідство також з'ясувало, що до злочину причетний посадовець Міноборони, який під час підписання договорів "не помічав" цінових аномалій у каталозі.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники злочину зменшили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів. Завдяки цьому вдалося зберегти від розкрадання з бюджету 788 млн грн.

Що відомо про "золоті яйця" Міноборони

21 січня 2023 року журналіст проінформував, що Міністерство оборони замовило яйця за ціною 17 гривень за штуку. Водночас у супермаркеті вартість одного яйця становила приблизно 7 гривень.

Згодом Держаудитслужба повідомила, що Міноборони дійсно закупляло яйця за ціною 170 гривень за десяток. Зі слів керівниці відомства Алли Басалаєвої, під час перевірок служба зафіксувала велику кількість порушень.У випадку воєнного стану постачальники вимагали гарантій як 100% авансування.

28 липня 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власниці двох компаній, які постачали продукти харчування для потреб Збройних Сил України. За даними "Економічної правди", йдеться про Тетяну Глиняну.