В Украину придет похолодание с Балтики: синоптик назвал дату смены погоды

В Украине после кратковременного потепления ожидается резкое понижение температуры. В ночь на 14 ноября через страну пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и более холодный воздух с Балтики.

Об изменении погодных условий сообщил синоптик Виталий Постригань на своей странице в Facebook.

В пятницу, 13 ноября, погода в Украине будет существенно различаться в зависимости от региона. Западные области уже почувствуют влияние холодного атмосферного фронта — там усилится ветер, пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Днем температура составит всего +3…+8 градусов.

На остальной территории страны по-прежнему будет сохраняться тёплая и влажная воздушная масса, поступающая из Италии и Средиземноморья. Ночью прогнозируется +3…+8 градусов, а днём — +11…+16 градусов. В южных областях местами температура воздуха достигнет +22 градусов. Время от времени возможны дожди.

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Карта атмосферного фронта Фото: Виталий Постригань / Facebook

В ночь на субботу, 14 ноября, холодный атмосферный фронт пройдет через Черкасскую область. Он принесет небольшой дождь, а ветер изменит направление на северо-западное. После этого начнётся приток более холодной воздушной массы с Балтики.

Днём 14 ноября осадки постепенно прекратятся, а ветер стихнет. Это будет происходить на фоне повышения атмосферного давления и усиления влияния антициклона из Европы. Температура в течение суток составит всего +2…+7 градусов.

По предварительным оценкам синоптика, 15–17 ноября антициклон будет и дальше определять погоду в регионе. Существенных осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться от -4 до +1 градуса, днём — от +3 до +8 градусов.

По словам Виталия Постриганя, в середине следующей рабочей недели Атлантика продолжит генерировать циклоны, поэтому длительной стабильной погоды не прогнозируется.

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