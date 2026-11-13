В Україну прийде похолодання з Балтики: синоптик назвав дату зміни погоди

В Україні після короткочасного потепління очікується різке зниження температури. У ніч проти 14 листопада країну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та холодніше повітря з Балтики.

Про зміну погодних умов повідомив синоптик Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.

У п'ятницю, 13 листопада, погода в Україні суттєво відрізнятиметься залежно від регіону. Західні області вже відчують вплив холодного атмосферного фронту — там посилиться вітер, пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Вдень температура становитиме лише +3…+8 градусів.

На решті території країни ще зберігатиметься тепла й волога повітряна маса, яка надходитиме з Італії та Середземномор'я. Вночі прогнозують +3…+8 градусів, а вдень — +11…+16 градусів. У південних областях місцями повітря прогріється до +22 градусів. Часом можливі дощі.

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Карта атмосферного фронту Фото: Віталій Постригань / Facebook

У ніч проти суботи, 14 листопада, холодний атмосферний фронт перетинатиме Черкащину. Він принесе невеликий дощ, а вітер змінить напрямок на північно-західний. Після цього розпочнеться надходження холоднішої повітряної маси з Балтики.

Удень 14 листопада опади поступово припиняться, а вітер стихне. Це відбуватиметься на тлі зростання атмосферного тиску та посилення впливу антициклону з Європи. Температура протягом доби становитиме лише +2…+7 градусів.

За попередніми оцінками синоптика, 15–17 листопада антициклон і надалі визначатиме погоду в регіоні. Істотних опадів не очікується. Вночі температура коливатиметься від -4 до +1 градуса, вдень — від +3 до +8 градусів.

За словами Віталія Постриганя, у середині наступного робочого тижня Атлантика продовжить генерувати циклони, тому тривалої стабільної погоди не прогнозують.

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