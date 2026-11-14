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В Запорожье полностью остановлено движение транспорта через плотину ДнепроГЭС: как объехать

Плотина ДнепроГЭС
ДнепроГЭС | Фото: Википедия

В Запорожье движение транспорта по плотине Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС) перекрыто в обоих направлениях.

Для объезда плотины ДнепроГЭС в настоящее время доступны Арковый, Вантовый мосты и мост имени Преображенского. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

"Просим учитывать ограничения при планировании поездок. О возобновлении движения сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Днем ранее в Запорожской ОГА предупредили, что в областном центре возможны временные перекрытия движения по мостам и плотине ДнепроГЭС из соображений безопасности. Водителей призвали не скапливать транспорт вблизи мостов, а в случае ограничений движения выбирать альтернативные маршруты и следовать указаниям полицейских.

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"Во время воздушной тревоги не находитесь вблизи мостов и других опасных объектов. Остановите автомобиль в безопасном месте и доберитесь до ближайшего укрытия", — добавили в администрации.

Напомним, что "Укрзалізниця" запустила на этом маршруте дополнительные рейсы Kyiv City Express в связи с последствиями обстрела и повреждениями Южного моста и инфраструктуры столичного метрополитена.

Фокус также сообщал, что в Верховной Раде обсуждается вопрос об обеспечении сообщения между правым и левым берегами Киева в случае серьезного повреждения мостов через Днепр.