У Запоріжжі повністю зупинили рух транспорту греблею ДніпроГЕС: як об'їхати

У Запоріжжі перекрито рух транспорту греблею Дніпровської гідроелектростанції (ГЕС) в обох напрямках.

Для об’їзду греблі ДніпроГЕС наразі доступні Арковий, Вантовий мости та міст імені Преображенського. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Прошу враховувати обмеження під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомимо додатково", — йдеться в повідомленні.

Днем раніше у Запорізькій ОВА попереджали, що в обласному центрі можливі тимчасові перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС з міркувань безпеки. Водіїв закликали не накопичувати транспорт поблизу мостів, а у разі обмежень руху обирати альтернативні шляхи та дотримуватись вказівок поліцейських.

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"Під час повітряної тривоги не залишайтеся поблизу мостів та інших небезпечних об’єктів. Зупиніть автомобіль у безпечному місці та пройдіть до найближчого укриття", — додали в адміністрації.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила на маршрут додаткові рейси Kyiv City Express через наслідки обстрілу та пошкодження Південного мосту й інфраструктури столичного метрополітену.

Фокус також повідомляв, що у Верховній Раді обговорюють забезпечення сполучення між правим і лівим берегами Києва у разі серйозного пошкодження мостів через Дніпро.