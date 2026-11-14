Более 50 лет за рулем: ушел из жизни самый старший байкер Украины "Иваныч"

В Чернигове в возрасте 78 лет скончался самый старший байкер Украины Николай Филатов. За рулем мотоцикла мужчина провёл более 50 лет.

В субботу, 14 ноября, в день своего рождения скончался самый старший байкер Украины, житель Чернигова Николай Филатов, более известный как "Иваныч". Об этом сообщает "Суспильне".

По словам его жены Елены, мужчина уже несколько дней находился в больнице с инсультом.

Предварительно, прощание состоится либо во вторник, 17 ноября, либо на следующий день.

Николай Филатов Фото: скриншот

Самый пожилой байкер Украины

Николай Филатов за рулем мотоцикла Фото: скриншот

За рулем мотоцикла Николай Филатов провёл более 50 лет, как сообщало "Суспильне". Чтобы купить свой первый мотоцикл, "Яву", он копил деньги три года, работая на заводе с 17 лет. Позже парень вступил в местный автоклуб, участвовал в областных и всеукраинских соревнованиях по мотокроссу. Но официально в национальную ассоциацию мотоциклистов Украины его приняли только в 2013 году.

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"Иванычем" в мотосообществе мужчина стал из-за необходимости иметь прозвище, как у всех байкеров. Поскольку он был самым старшим среди своих коллег, настоящим "Иванычем" по возрасту, его так и прозвали.

После полномасштабного вторжения "Иваныч" подарил пограничникам один из своих мотоциклов — красный Yamasaki 150.

Издание CheLine сообщало, что во время войны "Иваныч" начал помогать украинским военным ремонтировать и переоборудовать мотоциклы.

Напомним, 14 ноября стало известно о смерти украинского актёра театра, кино и дубляжа Евгения Шаха.

Также Фокус сообщал, что скончался соучредитель "Народного Руха", деятель, возродивший Киево-Могилянскую академию, Герой Украины Вячеслав Брюховецкий.