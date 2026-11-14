Более 50 лет за рулем: ушел из жизни самый старший байкер Украины "Иваныч"
В Чернигове в возрасте 78 лет скончался самый старший байкер Украины Николай Филатов. За рулем мотоцикла мужчина провёл более 50 лет.
В субботу, 14 ноября, в день своего рождения скончался самый старший байкер Украины, житель Чернигова Николай Филатов, более известный как "Иваныч". Об этом сообщает "Суспильне".
По словам его жены Елены, мужчина уже несколько дней находился в больнице с инсультом.
Предварительно, прощание состоится либо во вторник, 17 ноября, либо на следующий день.
Самый пожилой байкер Украины
За рулем мотоцикла Николай Филатов провёл более 50 лет, как сообщало "Суспильне". Чтобы купить свой первый мотоцикл, "Яву", он копил деньги три года, работая на заводе с 17 лет. Позже парень вступил в местный автоклуб, участвовал в областных и всеукраинских соревнованиях по мотокроссу. Но официально в национальную ассоциацию мотоциклистов Украины его приняли только в 2013 году.
"Иванычем" в мотосообществе мужчина стал из-за необходимости иметь прозвище, как у всех байкеров. Поскольку он был самым старшим среди своих коллег, настоящим "Иванычем" по возрасту, его так и прозвали.
После полномасштабного вторжения "Иваныч" подарил пограничникам один из своих мотоциклов — красный Yamasaki 150.
Издание CheLine сообщало, что во время войны "Иваныч" начал помогать украинским военным ремонтировать и переоборудовать мотоциклы.
Напомним, 14 ноября стало известно о смерти украинского актёра театра, кино и дубляжа Евгения Шаха.
Также Фокус сообщал, что скончался соучредитель "Народного Руха", деятель, возродивший Киево-Могилянскую академию, Герой Украины Вячеслав Брюховецкий.