Понад 50 років за кермом: пішов із життя найстарший байкер України "Іванич"

У Чернігові у 78-м років помер найстарший байкер України Микола Філатов. За кермом мотоцикла чоловік перебував понад 50 років.

У суботу, 14 листопада, в свій день народження помер найстарший байкер України, чернігівчанин Микола Філатов, більш відомий як "Іванич". Про це інформує "Суспільне".

За словами його дружини Олени, вже декілька днів чоловік перебував у лікарні з інсультом.

Попередньо, прощання має відбутися або у вівторок, 17 листопада, або наступного дня.

Микола Філатов Фото: скриншот

Найстарший байкер України

Микола Філатов за кермом мотоцикла Фото: скриншот

За кермом байка Микола Філатов був понад 50 років, розповідало "Суспільне". Аби купити свій перший мотоцикл, "Яву", збирав гроші три роки, працюючи на заводі з 17-річного віку. Пізніше хлопець вступив у місцевий автоклуб, брав участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з мотокросу. Але офіційно в національну асоціацію мотоциклістів України його прийняли лише у 2013 році.

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"Іваничем" же у мотоспільноті чоловік став через необхідність мати прізвисько, як усі байкери. Оскільки він був найстаршим серед своїх колег, справжнім "Іваничем" за віком, його так і нарекли.

Після повномасштабного вторгнення один зі своїх мотоциклів, червоний Yamasaki 150, "Іванич" подарував прикордонникам.

Видання CheLine писало, що під час війни "Іванич" почав допомагати українським військовим ремонтувати та переобладнувати байки.

Нагадаємо, 14 листопада стало відомо про смерть українського актора театру, кіно та дубляжу Євгена Шаха.

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