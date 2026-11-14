Його голос знають мільйони українців: помер актор, який озвучував Дамблдора в "Гаррі Поттері"

Голос Албуса Дамблдора з "Гаррі Поттера" знають мільйони українців. Його подарував легендарному персонажу народний артист Євген Шах, який присвятив майже 60 років сцені Театру Франка.

14 листопада стало відомо про смерть українського актора театру, кіно та дубляжу Євгена Шаха. Артист майже 60 років свого життя присвятив сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, а широкій аудиторії був відомий як український голос професора Албуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера. Про втрату повідомив колектив театру на своїй офіційній сторінці у Facebook 14 листопада 2026 року.

У театрі згадали Євгена Шаха як талановитого артиста та людину, яка вміла підтримати колег, розрадити їх і створити навколо себе теплу атмосферу. Його колеги наголосили, що людяність і щирість були невіддільною частиною його характеру.

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"Талановитий актор, який умів бути справжнім і на сцені, і в житті. У Євгені Михайловичі було стільки душевного тепла, людяності та любові до людей, що здавалося, цього вистачить на всіх, хто опинився поруч", — йдеться в офіційному повідомленні театру.

Колектив також подякував Євгену Шаху за спільну роботу, вистави, пережиті разом радощі та дружбу. Рідним і близьким артиста висловили співчуття.

Театральний шлях Євгена Шаха

Євген Шах народився 9 лютого 1946 року в селищі Куликів на Львівщині. Його професійний шлях був тісно пов'язаний із Театром Франка. У 1965 році він закінчив драматичну студію при театрі, а вже наступного року став частиною його акторської трупи.

У 1965 році він закінчив драматичну студію при театрі, а вже 1966-го став частиною його акторської трупи. Згодом продовжив навчання та у 1977 році здобув вищу освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. За роки роботи він став одним із представників акторського колективу, якому присвятив більшу частину свого життя.

За роки роботи Шах зіграв чимало театральних ролей. Його внесок у мистецтво відзначили державними званнями:

1997 рік — заслужений артист України;

23 березня 2006 року — народний артист України.

У 2001 році актор також став лауреатом театральної премії "Київська пектораль" у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану". Нагороду він отримав за роль Омелька у виставі "Мартин Боруля" за однойменною п'єсою Івана Карпенка-Карого

Євген Шах — український голос Дамблдора

Окрім театральної сцени, значну частину творчої діяльності Євген Шах присвятив дубляжу й озвучуванню. Його голос звучав в українських версіях фільмів, серіалів, мультфільмів та інших проєктів.

Однією з найвідоміших робіт Євгена Шаха в українському дубляжі стало озвучування Албуса Дамблдора — директора школи чарівництва Гоґвортс у фільмах про Гаррі Поттера. Його голос звучав у персонажі, якого глядачі знають за мудрістю, спокоєм і характерною манерою говорити. Так, у базі "Кінобаза" він зазначений виконавцем ролі Дамблдора в дубляжі, який здійснила студія AdiozProduction

При цьому творчий доробок Євгена Шаха не обмежувався "Гаррі Поттером". За даними української бази кінематографа Dzyga MDB, він працював як актор озвучування над п'ятьма проєктами. Серед них:

"Запороги" (2006) — історичний серіал;

"Злидні" (2005) — фільм;

"Йшов трамвай №9" (2002) — анімаційний фільм;

"Вій" (1996) — фільм;

"Різдвяна казка" (1993) — фільм.

Водночас у фільмографії актора є й роботи в кіно та на телебаченні. Зокрема, він знімався у фільмах "Дике поле" (2018), "Богдан-Зиновій Хмельницький" (2006), "Дорога на Січ" (1994), а також у серіалах "Украдене щастя" (2004), "Запороги" (2006) та "Життя та пригоди Мішки Япончика" (2011).

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