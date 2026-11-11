Зірка серіалів "Втеча" і "Детектив Майк Гаммер": актор Стейсі Кіч помер у 85 років

Відомий американський актор Стейсі Кіч, відомий за ролями у серіалах "Втеча" та "Детектив Майк Гаммер", помер у Польщі. Зірці кіно було 85 років.

Стейсі Кіч помер 10 листопада, після "тривалої та важкої боротьби з серйозним серцевим захворюванням та серцевою недостатністю". Про це журналістам медіа Variety повідомила його дружина, Малгося Томассі.

Актора не стало у сімейному будинку в Магдаленці, що у Польщі.

"Стейсі був не лише легендарним актором, якого шанували й любили глядачі у всьому світі, а й моїм коханим чоловіком, моїм супутником життя та серцем нашої родини. Його смерть залишає у нашому житті незмірну порожнечу. Але його надзвичайний дух, його незабутній голос та любов, яку він так щедро дарував, залишаться з нами назавжди", — зазначила дружина Стейсі Кіча.

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Інші подробиці щодо обставин смерті актора наразі не розголошують.

Стейсі Кіч помер після тривалої боротьби з хворобою Фото: IMDB

Де знімався Стейсі Кіч

Стейсі Кіч мав понад п'ятдесятирічну кар'єру у кіно. За весь цей час плідної роботи актор знявся у понад сотні проєктів. Найбільшу славу йому принесли культові детективні образи у популярних телепроєктах, зокрема серіалі "Детектив Майк Гаммер" (1984-1987 рр.). Там Кіч зіграв головну роль брутального приватного детектива, за що отримав номінацію "Золотий глобус".

У 2005-2007 роках Стейсі Кіч знявся у популярному телесеріалі "Втеча", де зіграв начальника в'язниці Фокс-Рівер Генрі Поупа. Перші сезони серіалу отримали високу оцінку критиків, а сам Кіч завдяки цій ролі став відомим серед молодого покоління по всьому світу.

Стейсі Кіч з колегами по майданчику серіалу "Втеча" Фото: IMDB

Також Стейсі Кіч активно знімався у кіно. Найвідомішими з його участю фільмами є "Жирне місто" (1972), "Американська історія X" (1998), "Дорожні ігри" (1981), "Спадок Борна" (2012), "Небраска" (2013), "Джей Келлі" (2025) та інші.

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