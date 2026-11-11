Звезда сериалов "Побег" и "Детектив Майк Хаммер": актер Стейси Кич скончался в 85 лет

Известный американский актер Стейси Кич, известный по ролям в сериалах "Побег" и "Детектив Майк Хаммер", скончался в Польше. Звезде кино было 85 лет.

Стейси Кич умер 10 ноября, после "длительной и тяжелой борьбы с серьезным сердечным заболеванием и сердечной недостаточностью". Об этом журналистам медиа Variety сообщила его супруга Малгося Томасси.

Актера не стало в семейном доме в Магдаленке в Польше.

"Стейси был не только легендарным актером, которого почитали и любили зрители во всем мире, но и моим любимым мужем, моим спутником жизни и сердцем нашей семьи. Его смерть оставляет в нашей жизни неизмеримую пустоту. Стейси Кича.

Другие подробности об обстоятельствах смерти актера пока не разглашаются.

Стейси Кич умер после продолжительной борьбы с болезнью Фото: IMDB

Где снимался Стейси Кич

Стейси Кич имел более пятидесятилетнюю карьеру в кино. За все это время плодотворной работы актер снялся более сотни проектов. Наибольшую славу ему принесли культовые детективные образы в популярных телепроектах, в частности в сериале "Детектив Майк Хаммер" (1984-1987 гг.). Там Кич сыграл главную роль агрессивного личного детектива, за что получил номинацию "Золотой глобус".

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В 2005-2007 годах Стейси Кич снялся в популярном телесериале "Побег", где сыграл начальника тюрьмы Фокс-Ривер Генри Поупа. Первые сезоны сериала получили высокую оценку критиков, а сам Кич благодаря этой роли стал известен среди молодого поколения по всему миру.

Стейси Кич с коллегами по площадке сериала "Побег" Фото: IMDB

Также Стейси Кич активно снимался в кино. Самыми известными с его участием фильмами являются "Жирный город" (1972), "Американская история X" (1998), "Дорожные игры" (1981), "Наследие Борна" (2012), "Небраска" (2013), "Джей Келли" (2025) и другие.

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