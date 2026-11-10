Умер дизайнер и основатель Ukrainian Fashion Week Сергей Бызов (фото)

10 ноября стало известно о смерти знаменитого украинского дизайнера Сергея Бызова. Вместе с Ириной Данилевской и Владимиром Нечипоруком он стоял у истоков Ukrainian Fashion Week.

О печальном известии сообщила команда Ukrainian Fashion Week в соцсетях. Причина смерти мужчины пока не раскрывается.

Умер Сергей Бызов

"Ушел из жизни украинский дизайнер Сергей Бызов. Вместе с Ириной Данилевской и Владимиром Нечипоруком он стоял у истоков Ukrainian Fashion Week. Наши соболезнования родным и близким Сергея и всему fashion-сообществу Украины", — говорится в сообщении UFW.

К соболезнованиям присоединились Светлана Бевза, Катя Осадчая, Валентина Хамайко и ряд других людей.

"Я в шоке, он еще был так молод", — отреагировал на печальные новости дизайнер Андре Тан.

Соучредительница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская также отреагировала на смерть коллеги.

Видео дня

"Кажется, я уже привыкла к плохим новостям. Но каждая новая — рана на сердце. Умер Сергей Бызов. Талантливый дизайнер. Тот, кто создавал моду Независимой Украины. Тот, с кем мы задумали Ukrainian Fashion Week. Помнить ту ночь, в прокуренной кухне у нас с Володей Нечипоруком Неделя Моды — его концепция, правила и формат. Спасибо тебе, Сергей за "планку", которую ты всегда держал", — написала Ирина в своем Facebook и показала архивный кадр.

Ирина Данилевская показала архивный кадр Фото: Facebook

Воспоминания Лилии Пустовит

Своими воспоминаниями о Сергее поделилась также украинская дизайнер Лилия Пустовит.

"Когда я думаю о Сергее, я слышу Бьорк. Киев, девяностые, залы Национального музея. Сергей первым сделал там показ. Сегодня трудно почувствовать, какой смелости это требовало тогда. А он уже слышал, как в этих залах будет звучать Бьорк… А сколько людей прошло через его проекты. Модели, фотографы, молодые дизайнеры. Целое поколение байеров выросло рядом с ним. Он имел редкий дар изменять окружающую среду. И эти изменения жили дальше в работе других", — поделилась Лилия.

Модельер также вспомнила, как Сергей ей лично помог, когда она переживала депрессию по возвращении из Парижа.

"Сергей был очень талантлив и энергичен. В нем сочетались дизайнер, стилист, архитектор пространства и дизайнер интерьеров, у него был абсолютный слух и чувство музыки", — подчеркнула Лилия.

Лилия Пустовит показала архивное фото Фото: Instagram

Сергей Бызов был одним из тех, кто фактически создавал современную украинскую моду: стоял у истоков Ukrainian Fashion Week, основал собственный Дом моды, формируя собственное лицо украинского люксового сегмента и работал над развитием известных мультибрендовых пространств.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский хореограф и победитель шоу "Танцы со звездами" Женя Кот переживает тяжелую потерю — умер его тесть 5 ноября.

Украинский театр потерял еще одного представителя своей семьи. На 71-м году жизни скончался актер театра и кино, заместитель директора — художественный руководитель Киевского академического театра кукол "Замок на горе" Игорь Тетруев.

Также Фокус сообщал о смерти звезды культового фильма Das Boot. В возрасте 69 лет скончался актер Ральф Рихтер, работавший в театре и кино более 40 лет.