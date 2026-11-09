В семье победителя шоу "Танцы со звездами" Жени Кота горе (фото)
Украинский хореограф и победитель шоу "Танцы со звездами" Женя Кот переживает тяжелую утрату — 5 ноября умер его тесть.
О смерти отца от болезни рассказала жена танцора, тренер Наталья Татаринцева.
Умер тесть Жени Кота
Наталья вспомнила отца как энергичного и жизнерадостного человека.
"Прощай, наш родной. Наш самый дорогой. Наш лучший муж, папа и дедушка. Мы до сих пор не можем поверить, что пишем эти слова. Что вчера нам пришлось проводить тебя в последний путь. Ты был невероятно активным, харизматичным, веселым. И нам так хочется, чтобы все запомнили тебя именно таким", — написала жена Жени Кота.
По словам Натальи, отец был окружен любовью своей жены даже в самые тяжелые моменты.
"Для Светланы ты был любимым мужем. Она любила тебя всем сердцем, берегла, ухаживала за тобой и оставалась рядом до последнего мгновения. Даже тогда, когда было невыносимо тяжело. Для меня ты навсегда останешься самым замечательным папой в мире. Я так сильно тебя люблю, папа. И мне ужасно больно осознавать, что больше не смогу тебя обнять, услышать твой голос, посмеяться над твоими шутками или просто побыть рядом", — написала тренер.
Отдельно Наталья упомянула об отношениях отца со своей внучкой Лелей. Хотя она сейчас совсем маленькая, её мама пообещала, что дочь узнает, каким замечательным был её дедушка.
Мужчина скончался 5 ноября в результате болезни.
"Так быстро, так безжалостно, что мы до сих пор не можем осознать, как это произошло. Нам с мамой сейчас очень тяжело. Мы скучаем по тебе каждой частичкой сердца. Тебя будет не хватать во всём", — обратилась к папе Наталья.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
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Кот и его жена Наталья Татаринцева впервые стали родителями летом 2024 года.