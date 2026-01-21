Победитель "Танцев со звездами" перенес операцию: что известно (фото)

Украинский хореограф, победитель шоу "Танцуют все" и "Танцы со звездами" Женя Кот признался, что перенес операцию, и неожиданно показался с перебинтованной головой.

В Instagram танцовщик показался перед и после медицинского вмешательства. Кот уже дома и отходит от операции, которую давно хотел сделать.

Женя Кот перенес операцию

"Операция прошла успешно. Давно уже должен был ее сделать и вот пришло время. Немного болит, но это не проблема, пройдет... Было быстро, весело. Спасибо анестезии, не чувствовал всего процесса", — написал Женя Кот.

На операцию его забрали в 11:11. Судя по всему, она касалась уха танцовщика, который каких-либо подробностей о причине вмешательства не раскрыл.

Женя Кот перенес операцию на ухе Фото: Instagram

Женя Кот перенес операцию Фото: Instagram

Женя Кот перенес операцию на ухе Фото: Instagram

Впоследствии Женя рассказал, что уже находится дома. После медицинского вмешательства ему две недели нельзя тренироваться, и неделю — петь.

"Форму буду держать питанием, вокал подождет", — отметил танцовщик.

Женя Кот после операции Фото: Instagram

Женя Кот Фото: Instagram

"Смотрю на повязку и думаю, может на теннис пойти", — пошутил победитель шоу "Танцы со звездами".

Женя Кот Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях к посту танцовщика поддержали фанаты, но были и те, кто раскритиковал публичность такой операции:

"А я думаю, как это хоть заработать еще несколько тысяч сверху, чтобы помочь брату инвалиду, который пришел таким с войны".

"В ленте после этого поста видео от St Javeline о бойце, которого эвакуировали после того, как удерживал Покровск — два разных мира. Реальные проблемы и надуманные, которые не угрожают ни жизни, ни здоровью, безболезненная процедура под контролем, которую можно было "пережить" тише".

"Выздоравливайте. Всегда ждем на паркете. Всем тепла и добра".

"Вас и так все любят, зачем Вам эти уши".

"Пошла смотреть более ранние фото, никогда не замечала что что-то не так, красавчик же".

