Победитель "Танцев со звездами" перенес операцию: что известно (фото)
Украинский хореограф, победитель шоу "Танцуют все" и "Танцы со звездами" Женя Кот признался, что перенес операцию, и неожиданно показался с перебинтованной головой.
В Instagram танцовщик показался перед и после медицинского вмешательства. Кот уже дома и отходит от операции, которую давно хотел сделать.
Женя Кот перенес операцию
"Операция прошла успешно. Давно уже должен был ее сделать и вот пришло время. Немного болит, но это не проблема, пройдет... Было быстро, весело. Спасибо анестезии, не чувствовал всего процесса", — написал Женя Кот.
На операцию его забрали в 11:11. Судя по всему, она касалась уха танцовщика, который каких-либо подробностей о причине вмешательства не раскрыл.
Впоследствии Женя рассказал, что уже находится дома. После медицинского вмешательства ему две недели нельзя тренироваться, и неделю — петь.
"Форму буду держать питанием, вокал подождет", — отметил танцовщик.
"Смотрю на повязку и думаю, может на теннис пойти", — пошутил победитель шоу "Танцы со звездами".
Реакция сети
В комментариях к посту танцовщика поддержали фанаты, но были и те, кто раскритиковал публичность такой операции:
- "А я думаю, как это хоть заработать еще несколько тысяч сверху, чтобы помочь брату инвалиду, который пришел таким с войны".
- "В ленте после этого поста видео от St Javeline о бойце, которого эвакуировали после того, как удерживал Покровск — два разных мира. Реальные проблемы и надуманные, которые не угрожают ни жизни, ни здоровью, безболезненная процедура под контролем, которую можно было "пережить" тише".
- "Выздоравливайте. Всегда ждем на паркете. Всем тепла и добра".
- "Вас и так все любят, зачем Вам эти уши".
- "Пошла смотреть более ранние фото, никогда не замечала что что-то не так, красавчик же".
