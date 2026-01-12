20-летний украинский певец показался на костылях: он перенес операцию (фото)

20-летний украинский певец YAKTAK (Ярослав Карпук) неожиданно для фанатов показался на костылях и рассказал о перенесенной операции.

Проблемами со здоровьем артист поделился в Instagram и раскрыл, что именно произошло. Оказалось, что еще в сентябре 2025 года, когда Ярослав был в концертном туре в США, во время выступления на сцене он сделал неудачный шаг. Это повлекло серьезные проблемы с ногой.

YAKTAK перенес операцию

В подробности YAKTAK вдаваться не стал. Он признался, что без операции обойтись не получилось бы, поэтому он недавно перенес хирургическое вмешательство и передвигается с помощью костылей. Сейчас юный исполнитель занимается своим восстановлением.

"История которая началась в сентябре 2025 года, в туре США, после одного очень неудачного шага на сцене, месяцы лечения, тонны льда, перевязки и все же без операции не обошлось. Такой мой вайб сейчас", — написал Ярослав.

YAKTAK перенес операцию Фото: Instagram

А в комментариях артиста активно поддерживают его поклонники и желают скорейшего выздоровления.

