20-річний український співак показався на милицях: він переніс операцію (фото)

20-річний український співак YAKTAK (Ярослав Карпук) несподівано для фанатів показався на милицях та розповів про перенесену операцію.

Проблемами зі здоров'ям артист поділився в Instagram та розкрив, що саме сталося. Виявилося, що ще у вересні 2025 року, коли Ярослав був у концертному турі в США, під час виступу на сцені він зробив невдалий крок. Це спричинило серйозні проблеми з ногою.

YAKTAK переніс операцію

У подробиці YAKTAK вдаватися не став. Він зізнався, що без операції обійтися не вийшло б, тому він нещодавно переніс хірургічне втручання і пересувається за допомогою милиць. Наразі юний виконавець займається своїм відновленням.

"Історія яка почалась в вересні 2025 року, в турі США, після одного дуже невдалого кроку на сцені, місяці лікування, тонни льоду, перевʼязки і все ж таки без операції не обійшлось. Такий мій вайб зараз", — написав Ярослав.

YAKTAK переніс операцію Фото: Instagram

А в коментарях артиста активно підтримують його прихильники та бажають швидкого одужання.

