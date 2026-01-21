Переможець "Танців з зірками" переніс операцію: що відомо (фото)

Український хореограф, переможець шоу "Танцюють всі" та "Танці з зірками" Женя Кот зізнався, що переніс операцію, і несподівано показався з перебинтованою головою.

В Instagram танцівник показався перед та після медичного втручання. Кот уже вдома та відходить від операції, яку давно хотів зробити.

Женя Кот переніс операцію

"Операція пройшла успішно. Давно вже мав її зробити і ось настав час. Трохи болить, але це не проблема, пройде… Було швидко, весело. Дякую анестезії, не відчував всього процесу", — написав Женя Кот.

На операцію його забрали об 11:11. Судячи з усього, вона стосувалася вуха танцівника, який будь-яких подробиць про причину втручання не розкрив.

Женя Кот переніс операцію на вусі Фото: Instagram

Женя Кот переніс операцію Фото: Instagram

Женя Кот переніс операцію на вусі Фото: Instagram

Згодом Женя розповів, що вже перебуває вдома. Після медичного втручання йому два тижні не можна тренуватися, і тиждень — співати.

"Форму триматиму харчуванням, вокал почекає", — зазначив танцівник.

Женя Кот після операції Фото: Instagram

Женя Кот Фото: Instagram

"Дивлюся на пов'язку і думаю, може на теніс піти", — пожартував переможець шоу "Танці з зірками".

Женя Кот Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях до допису танцівника підтримали фанати, але були й ті, хто розкритикував публічність такої операції:

"А я думаю, як то хоч заробити іще декілька тисяч зверху, щоб допомогти брату інваліду, який прийшов таким з війни".

"В стрічці після цього поста відео від St Javeline про бійця, якого евакуювали після того, як втримував Покровськ — два різних світи. Реальні проблеми і надумані, які не загрожують ні життю, ні здоровʼю, безболісна процедура під контролем, яку можна було "пережити" тихіше".

"Одужуйте. Завжди чекаємо на паркеті. Всім тепла і добра".

"Вас і так всі люблять, навіщо Вам ці вуха".

"Пішла дивитись більш ранні фото, ніколи не помічала що щось не так, красун же".

