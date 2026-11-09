У родині переможця шоу "Танці з зірками" Жені Кота горе (фото)

Український хореограф і переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот переживає важку втрату — помер його тесть 5 листопада.

Про смерть батька від хвороби розповіла дружина танцюриста, тренерка Наталія Татарінцева.

Помер тесть Жені Кота

Наталія згадала тата як енергійну та життєрадісну людину.

"Прощавай, наш рідний. Наш найдорожчий. Наш найкращий чоловік, тато і дідусь. Ми досі не можемо повірити, що пишемо ці слова. Що вчора нам довелося провести тебе в останню путь. Ти був неймовірно активним, харизматичним, веселим. І нам так хочеться, щоб усі пам’ятали тебе саме таким", — написала дружина Жені Кота.

За словами Наталії, батько був оточений любов’ю своєї дружини навіть у найважчі моменти.

Тесть Жені Кота з онучкою Фото: Instagram

"Для Світлани ти був коханим чоловіком. Вона любила тебе всім серцем, берегла, доглядала і залишалася поруч до останньої миті. Навіть тоді, коли було нестерпно важко. Для мене ти назавжди залишишся найпотужнішим татом у світі. Я так сильно тебе люблю, тату. І мені страшенно боляче усвідомлювати, що більше не зможу тебе обійняти, почути твій голос, посміятися з твоїх жартів чи просто побути поруч", — написала тренерка.

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Окремо Наталія згадала стосунки тата зі своєю онучкою Лелею. Хоча вона зараз зовсім маленька, її мама пообіцяла, що дочка знатиме, яким прекрасним був її дідусь.

Наталія Татарінцева з татом Фото: Instagram

Чоловіка не стало 5 листопада внаслідок хвороби.

"Так швидко, так безжально, що ми досі не можемо усвідомити, як це сталося. Нам із мамою зараз дуже важко. Ми сумуємо за тобою кожною частинкою серця. Нам бракуватиме тебе в усьому", — звернулася до тата Наталія.

Батьки Наталії Татарінцевої Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український хореограф, переможець шоу "Танцюють всі" та "Танці з зірками" Женя Кот зізнався, що переніс операцію, і несподівано показався з перебинтованою головою.

Хореограф зазначав, що не ховається від мобілізації і не відмовляється від захисту України.

Кот та його дружина Наталія Татарінцева вперше стали батьками влітку 2024 року.