Помер дизайнер та засновник Ukrainian Fashion Week Сергій Бизов (фото)

10 листопада стало відомо про смерть знаменитого українського дизайнера Сергія Бизова. Разом з Іриною Данилевською та Володимиром Нечипоруком він стояв біля витоків Ukrainian Fashion Week.

Про сумну звістку повідомила команда Ukrainian Fashion Week у соцмережах. Причина смерті чоловіка наразі не розкривається.

Помер Сергій Бизов

"Пішов із життя український дизайнер Сергій Бизов. Разом з Іриною Данилевською та Володимиром Нечипоруком він стояв біля витоків Ukrainian Fashion Week. Наші співчуття рідним і близьким Сергія та всій fashion-спільноті України", — йдеться в повідомленні UFW.

До співчуттів долучилися Світлана Бевза, Катя Осадча, Валентина Хамайко та ще низка людей.

"Я в шоці, він ще був такий молодий", — відреагував на сумні новини дизайнер Андре Тан.

Співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська також відреагувала на смерть колеги.

Видео дня

"Здається, я вже звикла до поганих новин. Але кожна нова — рана на серці. Помер Сергій Бизов. Талановитий дизайнер. Той, хто створював моду Незалежної України. Той, з ким ми задумали Ukrainian Fashion Week. Пам'ятатиму ту ніч, у прокуреній кухні у нас з Володею Нечипоруком на Десятинній, коли власне і народився Український Тиждень Моди — його концепція, правила і формат. Пам'ятатиму покази колекцій Сергія, рівень яких вражає і досі. Пам'ятатиму нашу роботу в l'Officiel. Дякую тобі, Сергію за "планку", яку ти завжди тримав", — написала Ірина у своєму Facebook та показала архівний кадр.

Ірина Данилевська показала архівний кадр Фото: Facebook

Спогади Лілії Пустовіт

Своїми спогадами про Сергія поділилася також українська дизайнерка Лілія Пустовіт.

"Коли я думаю про Сергія, я чую Бйорк. Київ, дев’яності, зали Національного музею. Сергій першим зробив там показ. Сьогодні важко відчути, якої сміливості це вимагало тоді. А він уже чув, як у цих залах звучатиме Бйорк… А скільки людей пройшло через його проєкти. Моделі, фотографи, молоді дизайнери. Ціле покоління байєрів виросло поруч із ним. Він мав рідкісний дар змінювати середовище довкола себе. І ці зміни жили далі в роботі інших", — поділилася Лілія.

Модельєрка також пригадала, як Сергій їй особисто допоміг, коли вона переживала депресію після повернення з Парижа.

"Сергій був надзвичайно талановитий і енергійний. У ньому поєднувалися дизайнер, стиліст, архітектор простору і дизайнер інтер’єрів, в нього був абсолютний слух і почуття музики", — наголосила Лілія.

Лілія Пустовіт показала архівне фото Фото: Instagram

Сергій Бизов був одним з тих, хто фактично створював сучасну українську моду: стояв біля витоків Ukrainian Fashion Week, заснував власний Будинок моди, формуючи власне обличчя українського люксового сегменту, та працював над розвитком відомих мультибрендових просторів.

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