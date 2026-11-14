Его голос знают миллионы украинцев: скончался актер, озвучивавший Дамблдора в "Гарри Поттере"

Голос Альбуса Дамблдора из "Гарри Поттера" знают миллионы украинцев. Его подарил легендарному персонажу народный артист Евгений Шах, который посвятил почти 60 лет сцене Театра Франко.

14 ноября стало известно о смерти украинского актера театра, кино и дубляжа Евгения Шаха. Артист почти 60 лет своей жизни посвятил сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, а широкой аудитории был известен как украинский голос профессора Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Об утрате сообщил коллектив театра на своей официальной странице в Facebook 14 ноября 2026 года.

В театре вспомнили Евгения Шаха как талантливого артиста и человека, который умел поддержать коллег, утешить их и создать вокруг себя теплую атмосферу. Его коллеги отметили, что человечность и искренность были неотъемлемой частью его характера.

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"Талантливый актёр, который умел оставаться настоящим и на сцене, и в жизни. В Евгении Михайловиче было столько душевного тепла, человечности и любви к людям, что казалось, этого хватит на всех, кто оказался рядом", — говорится в официальном сообщении театра.

Коллектив также поблагодарил Евгения Шаха за совместную работу, спектакли, пережитые вместе радости и дружбу. Родным и близким артиста выразили соболезнования.

Театральный путь Евгения Шаха

Евгений Шах родился 9 февраля 1946 года в посёлке Куликов на Львовщине. Его профессиональный путь был тесно связан с Театром Франко. В 1965 году он окончил драматическую студию при театре, а уже в следующем году вошёл в состав его актёрской труппы.

В 1965 году он окончил драматическую студию при театре, а уже в 1966 году вошёл в состав его актёрской труппы. Впоследствии продолжил обучение и в 1977 году получил высшее образование в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. За годы работы он стал одним из представителей актерского коллектива, которому посвятил большую часть своей жизни.

За годы работы Шах сыграл немало театральных ролей. Его вклад в искусство был отмечен государственными званиями:

1997 год — заслуженный артист Украины;

23 марта 2006 года — народный артист Украины.

В 2001 году актёр также стал лауреатом театральной премии "Киевская пектораль" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Награду он получил за роль Омелька в спектакле "Мартин Боруля" по одноимённой пьесе Ивана Карпенко-Карого

Евгений Шах — украинский голос Дамблдора

Помимо театральной сцены, Евгений Шах посвятил значительную часть своей творческой деятельности дубляжу и озвучиванию. Его голос звучал в украинских версиях фильмов, сериалов, мультфильмов и других проектов.

Одной из самых известных работ Евгения Шаха в украинском дубляже стало озвучивание Альбуса Дамблдора — директора школы волшебства Хогвартс в фильмах о Гарри Поттере. Его голос звучал в персонаже, которого зрители знают по мудрости, спокойствию и характерной манере говорить. Так, в базе "Кинобаза" он указан как исполнитель роли Дамблдора в дубляже, выполненном студией AdiozProduction

При этом творческое наследие Евгения Шаха не ограничивалось "Гарри Поттером". По данным украинской базы данных о кинематографе Dzyga MDB, он работал в качестве актера озвучивания над пятью проектами. Среди них:

"Запороги" (2006) — исторический сериал;

"Нищета" (2005) — фильм;

"Ехал трамвай № 9" (2002) — анимационный фильм;

"Вий" (1996) — фильм;

"Рождественская сказка" (1993) — фильм.

В то же время в фильмографии актёра есть и работы в кино и на телевидении. В частности, он снимался в фильмах "Дикое поле" (2018), "Богдан-Зиновий Хмельницкий" (2006), "Дорога на Сечь" (1994), а также в сериалах "Украденное счастье" (2004), "Запороги" (2006) и "Жизнь и приключения Мишки Япончика" (2011).

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