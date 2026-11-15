В Украине ожидаются ночные морозы до -5: какие области затронет похолодание

В воскресенье, 15 ноября, в Украине прекратятся дожди, однако ночью ожидается заметное похолодание. В западных областях температура воздуха местами опустится до -5 градусов, а на севере — до -4°. Также в некоторых регионах возможны туманы.

15 ноября циклон окончательно уступит место антициклону. В связи с этим атмосферное давление повысится, ветер ослабнет, а облачность уменьшится. После дождливой и ветреной субботы в большинстве областей Украины установится сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Холоднее всего будет на западе страны. Ночью температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до +3…+8°. Осадков не прогнозируется, однако ночью и утром местами возможен туман.

На севере Украины ночью ожидается от -4 до +1°, днём температура воздуха поднимется до +3...+8°.

В центральных областях будет сухо и преимущественно малооблачно. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2°, а днём составит +4...+9°.

Видео дня

В южных регионах прогнозируется солнечная погода без осадков. Ночью температура воздуха составит от -2 до +3°, днём — от +5 до +10°.

На востоке страны ожидается переменная облачность. Дождей также не предвидится. Ночью температура составит от -2 до +3°, а днём — от +2 до +7°.

Карта погоды

Ранее Фокус сообщал о первом осеннем снеге в Киеве, который выпал в ночь на 6 ноября 2026 года. Жители столицы и Бориспольского района делились видео заснеженных улиц — осадки выпадали в виде мокрого снега с дождем.

Кроме того, в начале осени метеорологи представили прогноз погоды на осень и зиму и рассказали, стоит ли ожидать холодной зимы.