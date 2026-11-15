В Україні вдарять нічні морози до -5: які області накриє похолодання

У неділю, 15 листопада, в Україні припиняться дощі, однак уночі очікується відчутне похолодання. У західних областях температура повітря місцями опуститься до -5 градусів, а на півночі — до -4°. Також у деяких регіонах можливі тумани.

15 листопада циклон остаточно поступиться місцем антициклону. Через це атмосферний тиск зросте, вітер послабшає, а хмарність зменшиться. Після дощової та вітряної суботи в більшості областей України встановиться суха погода, повідомляє Укргідрометцентр.

Найхолодніше буде на заході країни. Уночі температура повітря становитиме від 0 до -5 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3...+8°. Опадів не прогнозують, проте вночі та вранці місцями можливий туман.

На півночі України вночі очікується від -4 до +1°, удень повітря прогріється до +3...+8°.

У центральних областях буде сухо та переважно малохмарно. Температура вночі коливатиметься від -3 до +2°, а вдень становитиме +4...+9°.

Видео дня

У південних регіонах прогнозують сонячну погоду без опадів. Уночі температура повітря становитиме від -2 до +3°, удень — від +5 до +10°.

На сході країни очікується мінлива хмарність. Дощів також не передбачається. У нічні години термометри покажуть від -2 до +3°, а вдень — від +2 до +7°.

Карта погоди

Раніше Фокус повідомляв про перший осінній сніг у Києві, який випав у ніч проти 6 листопада 2026 року. Жителі столиці та Бориспільського району ділилися відео засніжених вулиць — опади випадали у вигляді мокрого снігу з дощем.

Також на початку осені метеорологи представили прогноз погоди на осінь і зиму та розповіли, чи варто очікувати холодної зими.