Имена вместо людей: в Вашингтоне напомнили об украинцах, которых Россия упрятала в тюрьму и подвергает пыткам

В Вашингтоне прошла акция "Пустые стулья", чтобы напомнить миру о журналистах, писателях и правозащитниках, находящихся в российском плену.

Русский плен — одно из самых страшных испытаний, которое может выпасть на долю украинца на пятом году полномасштабной войны. Пока Украина заявляет о соблюдении Женевских конвенций и международного гуманитарного права, истории освобожденных из российского плена свидетельствуют о пытках, избиениях, психологическом давлении, унижениях и бесчеловечных условиях содержания. Именно поэтому Украина продолжает прилагать дипломатические, политические и гуманитарные усилия, чтобы вернуть своих граждан домой. Акция "Пустые стулья" — еще один способ напомнить об украинских журналистах, писателях и правозащитниках, находящихся в российском плену.

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О том, как она прошла в Америке, сообщило Посольство Украины в США, опубликовав информацию об участии в акции на своих официальных страницах.

Итак, 15 ноября Посольство Украины в США присоединилось к международной правозащитной акции "Пустые стулья". Это стало еще одним способом привлечь внимание международного сообщества к судьбе незаконно заключенных украинских журналистов, писателей и правозащитников и напомнить, что за каждым пустым стулом стоит конкретный человек, его семья и история. Во время мероприятия в американской столице участники призвали добиваться их освобождения.

В ходе мероприятия временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник обратил внимание на положение украинцев, которых Россия удерживает за решеткой, и призвал международное сообщество помогать Украине в этом вопросе.

"Россия относится к украинским пленным с чрезвычайной жестокостью. Те, кто находится в плену, сталкиваются с систематическими нарушениями своих прав, а многие семьи не получают ответов о судьбе близких. Мы не должны допустить, чтобы об этих людях забыли", — заявил Сеник.

Международная правозащитная акция "Пустые стулья" Фото: Facebook / Посольство Украины в США

В официальном сообщении посольства также говорится, что некоторые крымско-татарские активисты и журналисты находятся в российском плену уже 7–8 лет.

Сколько украинских журналистов удерживает Россия

В ходе акции посольство привело данные Института массовой информации (ИМИ). Так, по состоянию на 26 октября Россия удерживала не менее 27 украинских гражданских журналистов. Еще один журналист находится в российском плену в качестве военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Среди незаконно заключенных — журналисты местных и всеукраинских изданий, редакторы, фрилансеры, гражданские журналисты и администраторы Telegram-каналов. Значительную часть составляют крымские гражданские журналисты, освещавшие преследования украинцев и нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Некоторые из них находятся в российском плену уже почти десять лет. В частности, Алексей Бессарабов и Дмитрий Штибликов были задержаны ещё в 2016 году.

ИМИ также сообщает об ухудшении состояния здоровья заключенных и случаях пыток. В частности, журналистка Ирина Данилович полностью потеряла слух на одно ухо, а Вилен Темерьянов жалуется на проблемы со зрением и сильную боль в желудке. По информации института, Евгений Ильченко и Анастасия Глуховская подвергались пыткам, в том числе электрическим током и имитацией расстрелов.

Согласно информации, обнародованной украинским посольством, Международный комитет Красного Креста подтвердил как минимум 1700 случаев удержания людей в плену. В то же время реальное количество таких случаев остается неизвестным.

Что известно об акции "Пустые стулья"

15 ноября во всём мире отмечается День заключённого писателя (Day of the Imprisoned Writer), известный как День пустых стульев. Эту инициативу запустил международный ПЕН-клуб (PEN International), чтобы привлечь внимание к писателям и другим представителям творческих профессий, которых преследуют или лишают свободы из-за их деятельности и убеждений.

Таким образом, акция "Пустые стулья" — это международная правозащитная инициатива, посвященная людям, которые не могут быть рядом со своими родными, друзьями и коллегами из-за заключения, преследований, насильственных исчезновений или гибели. Её цель — привлечь внимание общества к украинцам, которые до сих пор находятся в российском плену, и объединить усилия для их освобождения.

На каждом стуле размещают имя конкретного человека. Таким образом организаторы напоминают, что за каждой историей незаконного заключения стоит человек, лишенный свободы, и семья, которая ждет его возвращения.

В Украине эту акцию проводят с 2018 года. В этом году акция прошла не только в Вашингтоне. В частности, в Киеве на Майдане Независимости организовали мероприятие с участием Украинского ПЕН-клуба и Центра гражданских свобод. Во Львове акцию провели на площади Рынок.

Напомним, что Украина и Россия в ходе переговоров в Абу-Даби обсудили возможность масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500".

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