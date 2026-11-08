После 886 дней ада в плену — новая беда: удар РФ по Киеву лишил семью "Азовца" крова (видео)

Он вернулся из российского плена после 886 дней пыток и вновь встал на защиту Украины, но теперь вынужден спасать самых близких — его мама и парализованная бабушка остались без пригодного для проживания жилья из-за российского удара по Киеву.

В результате российского нападения на Киев 7 ноября пострадало жилье семьи военнослужащего 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" Дмитрия Канупера с позывным "Расти". Об этом защитник Мариуполя сообщил в своем Instagram. Он опубликовал фотографии поврежденного дома и рассказал, в каком состоянии сейчас находятся его родные.

По словам военнослужащего, квартира его родных находится в пятиэтажном доме в Соломенском районе столицы. Он стоит напротив здания, по которому российские войска нанесли удар во время атаки в ночь на 7 ноября. В квартире в тот момент находились мама Дмитрия, его бабушка, прикованная к постели из-за паралича, и домашняя собака.

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"Квартира разгромлена, ни одного окна не осталось. Мама в шоковом состоянии, бабушка так и лежит в постели, потому что её некуда эвакуировать. Эти две женщины едва выживали, пока я был в плену. А теперь нет квартиры – они просто окажутся на улице в преддверии зимы", – написал военный.

По словам Канупера, он узнал о последствиях обстрела ночью и сразу после удара покинул медицинское учреждение, где проходил лечение, и отправился к родным. То, что он увидел в квартире, стало для него очередным тяжелым испытанием.

"Вместо лечения я сейчас расчищаю квартиру и буду искать возможности для её восстановления, а также для поиска жилья для своей мамы, парализованной бабушки и собаки", — рассказал защитник.

Сейчас Дмитрий помогает убирать поврежденное жилье и ищет, где его родные смогут временно поселиться.

Пост Дмитрия Канупера в Instagram Фото: Скриншот

Что известно о Дмитрии "Расти" Канупере и его пребывании в российском плену

Дмитрий Канупер служит в 12-й бригаде специального назначения НГУ "Азов". В подразделение он вступил в 2020 году. После начала полномасштабного вторжения России он участвовал в обороне Мариуполя, в частности защищал территорию завода "Азовсталь", и в мае 2022 года попал в российский плен. Там Дмитрий провёл два года и пять месяцев. За это время его содержали в Еленовке, Таганроге, Донецком СИЗО и Макеевке.

Ранее военный рассказывал в интервью об условиях, в которых россияне содержали украинских пленных. По его словам, оккупанты создали специальный режим, направленный на психологическое и физическое истощение людей. В частности, в Таганроге пленных заставляли просыпаться под российский гимн, выполнять физические упражнения в качестве наказания и даже избивать друг друга.

Дмитрий Канупер также упоминал о запрете разговаривать на украинском языке и о строгих правилах поведения, призванных психологически сломить пленных.

"Знаете, когда ты уже не чувствуешь себя человеком. Ты просто какое-то животное в клетке. Тебе нельзя говорить. Тем более нельзя говорить на украинском языке. Если ты хочешь что-то сказать, то должен делать это как можно тише, почти шепотом", — рассказывал защитник.

В сентябре 2023 года оккупационный "суд" в Донецке приговорил Дмитрия к 29 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в убийстве мирных жителей Мариуполя. Этот приговор стал частью преследования украинских военнопленных со стороны РФ.

18 октября 2024 года Дмитрия Канупера освободили в ходе обмена пленными. По возвращении он прошел реабилитацию, а впоследствии вновь приступил к службе в "Азове" — в бригадной разведке.

"Я не мог не вернуться", — говорит он, ведь все его близкие друзья — военные, и Дмитрий убежден, что его место рядом с ними.

Канупер также написал книгу "Окраец", в которой рассказал о 886 днях пребывания в российском плену, пытках и опыте украинских военных, которые по-прежнему находятся в российском плену. Издание планируется перевести на английский и французский языки.

Сейчас Дмитрий вновь столкнулся с последствиями российской агрессии, но на этот раз её жертвами стали самые близкие ему люди.

Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву: в Соломенском районе осколки повредили пятиэтажный жилой дом, другие здания, детский сад и нежилые сооружения. По данным мэра Виталия Кличко, в результате атаки пострадали пять человек, в том числе 14-летний ребенок, двое пострадавших были госпитализированы. Также повреждения получил Северный мост: взрывная волна повредила дорожное покрытие, контактную троллейбусную линию и линию электропередач, а на прилегающей парковке повредила пять грузовиков.

Кроме того, Фокус сообщал, что российские войска в ходе массированной атаки 7 ноября нанесли удары по подстанциям в Киевской области, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую атомные электростанции с Киевом и центральными регионами Украины.