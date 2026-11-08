Після 886 днів пекла в полоні — нова біда: удар РФ по Києву залишив родину азовця без дому (відео)

Він повернувся з російського полону після 886 днів катувань і знову став на захист України, але тепер змушений рятувати найрідніших — його мама й паралізована бабуся залишилися без придатного для життя помешкання через російський удар по Києву.

Унаслідок російської атаки на Київ 7 листопада постраждало житло родини військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" Дмитра Канупєра з позивним "Расті". Про це захисник Маріуполя повідомив у своєму Instagram. Він опублікував фотографії пошкодженого помешкання та розповів, у якому стані зараз перебувають його рідні.

За словами військовослужбовця, квартира його рідних розташована в п'ятиповерховому будинку в Солом'янському районі столиці. Він стоїть навпроти будівлі, у яку влучили російські війська під час атаки в ніч проти 7 листопада. У квартирі на той момент були мама Дмитра, його бабуся, яка через параліч прикута до ліжка, та домашній собака.

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"Квартира розгромлена, немає жодного вікна. Мама у шоковому стані, бабуся так і лежить у ліжку, бо її немає куди евакуювати. Ці дві жінки ледь виживали, поки я був у полоні. А тепер немає квартири – вони просто опиняться на вулиці напередодні зими", – написав військовий.

За словами Канупєра, він дізнався про наслідки обстрілу вночі та одразу після удару залишив медичний заклад, де проходив лікування, і поїхав до рідних. Побачене в квартирі стало для нього черговим важким випробуванням.

"Замість лікування я зараз розгрібаю квартиру і буду шукати можливості для її відновлення та пошуку житла для своєї мами, паралізованої бабусі та собаки", – розповів захисник.

Нині Дмитро допомагає прибирати пошкоджене помешкання та шукає, де тимчасово зможуть жити його рідні.

Допис Дмитра Канупєра в Instagram Фото: Скриншот

Що відомо про Дмитра "Расті" Канупєра та його російський полон

Дмитро Канупєр служить у 12-й бригаді спеціального призначення НГУ "Азов". До підрозділу він приєднався у 2020 році. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він брав участь в обороні Маріуполя, зокрема захищав територію заводу "Азовсталь" і у травні 2022 року потрапив у російський полон. Там Дмитро провів два роки і п'ять місяців. За цей час його утримували в Оленівці, Таганрозі, Донецькому СІЗО та Макіївці.

Раніше військовий розповідав в інтерв'ю про умови, в яких росіяни утримували українських полонених. За його словами, окупанти створили спеціальний режим, спрямований на психологічне та фізичне виснаження людей. Зокрема, у Таганрозі полонених змушували прокидатися під російський гімн, виконувати фізичні вправи як покарання та навіть бити один одного.

Дмитро Канупєр також згадував про заборону розмовляти українською мовою та суворі правила поведінки, створені для психологічного зламу полонених.

"Знаєте, коли ти вже не відчуваєш себе людиною. Ти просто якась тварина в клітці. Тобі не можна говорити. Тим більше не можна говорити українською мовою. Якщо ти хочеш щось сказати, то повинен робити це максимально тихо, майже пошепки", — розповідав захисник.

У вересні 2023 року окупаційний "суд" у Донецьку засудив Дмитра до 29 років ув'язнення за сфабрикованими обвинуваченнями у вбивстві мирних жителів Маріуполя. Цей вирок був частиною переслідування українських військовополонених з боку РФ.

18 жовтня 2024 року Дмитра Канупєра звільнили під час обміну полоненими. Після повернення він пройшов реабілітацію, а згодом знову став до служби в "Азові" – у бригадній розвідці.

"Я не міг не повернутися", – каже він, адже усі його близькі друзі – військові і Дмитро переконаний, що його місце поруч із ними.

Канупєр також написав книгу "Окраєць", у якій розповів про 886 днів російського полону, катування та досвід українських військових, які залишаються в російській неволі. Видання планують перекласти англійською та французькою мовами.

Нині Дмитро знову зіткнувся з наслідками російської агресії, але цього разу її жертвами стали найближчі йому люди.

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами: у Солом'янському районі уламки пошкодили житлову п'ятиповерхівку, інші будинки, дитячий садок та нежитлові споруди. За даними мера Віталія Кличка, внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, зокрема 14-річна дитина, двох потерпілих госпіталізували. Також пошкоджень зазнав Північний міст: вибухова хвиля понівечила дорожнє покриття, контактну тролейбусну лінію та лінію електропередач, а на прилеглій парковці пошкодила п'ять вантажівок.

Також Фокус писав, що російські війська під час масованої атаки 7 листопада завдали ударів по підстанціях у Київській області, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції з Києвом і центральними регіонами України.