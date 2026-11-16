Імена замість людей: у Вашингтоні нагадали про українців, яких ув'язнила і катує Росія

У Вашингтоні провели акцію "Порожні стільці", щоб нагадати світу про журналістів, письменників і правозахисників у російській неволі.

Російський полон — одне з найстрашніших випробувань, яке може випасти на долю українця на п'ятому році повномасштабної війни. Поки Україна декларує дотримання Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права, історії звільнених із російської неволі свідчать про катування, побиття, психологічний тиск, приниження та нелюдські умови утримання. Саме тому Україна продовжує докладати дипломатичних, політичних і гуманітарних зусиль, щоб повертати своїх громадян додому. Акція "Порожні стільці" — ще один спосіб, аби нагадати про українських журналістів, письменників і правозахисників, які перебувають у російській неволі.

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Про те, як вона пройшла в Америці, повідомило Посольство України у США, оприлюднивши інформацію про участь в акції на своїх офіційних сторінках.

Отже, 15 листопада Посольство України у США долучилося до міжнародної правозахисної акції "Порожні стільці". Це стало ще одним способом привернути увагу міжнародної спільноти до долі незаконно ув'язнених українських журналістів, письменників і правозахисників та нагадати, що за кожним порожнім стільцем стоїть конкретна людина, її родина та історія. Під час заходу в американській столиці учасники закликали домагатися їхнього звільнення.

Під час заходу тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік звернув увагу на становище українців, яких Росія утримує за ґратами, та закликав міжнародну спільноту допомагати Україні в цьому питанні.

"Росія ставиться до українських полонених із надзвичайною жорстокістю. Ті, хто перебуває в полоні, стикаються із систематичними порушеннями своїх прав, а багато родин не отримують відповідей про долю близьких. Ми не повинні дозволити, щоб цих людей забули", — заявив Сєнік.

Міжнародна правозахисна акція "Порожні стільці" Фото: Facebook / Посольство України в США

В офіційному повідомленні Посольства також йдеться про те, що деякі кримсько-татарські активісти та журналісти перебувають під вартою в російському полоні вже 7-8 років.

Скільки українських журналістів утримує Росія

Під час акції посольство навело дані Інституту масової інформації (ІМІ). Так, станом на 26 жовтня Росія утримувала щонайменше 27 українських цивільних медійників. Ще один журналіст перебуває в російському полоні як військовослужбовець Збройних сил України.

Серед незаконно ув’язнених — журналісти місцевих і всеукраїнських видань, редактори, фрилансери, громадянські журналісти та адміністратори Telegram-каналів. Значну частину становлять кримські громадянські журналісти, які висвітлювали переслідування українців і порушення прав людини в окупованому Криму.

Деякі з них перебувають у російській неволі майже десять років. Зокрема, Олексій Бессарабов і Дмитро Штибліков були затримані ще у 2016 році.

ІМІ також повідомляє про погіршення стану здоров'я ув'язнених і випадки катувань. Зокрема, журналістка Ірина Данилович повністю втратила слух на одне вухо, а Вілен Темер'янов скаржиться на проблеми із зором і сильний біль у шлунку. За інформацією інституту, Євген Ільченко та Анастасія Глуховська зазнавали катувань, зокрема електричним струмом та імітації розстрілів.

За інформацією, оприлюдненою українським посольством, Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив щонайменше 1700 випадків утримання людей у полоні. Водночас реальна кількість таких випадків залишається невідомою.

Що відомо про акцію "Порожні стільці"

15 листопада у світі відзначають День ув'язненого письменника (Day of the Imprisoned Writer), відомий як День порожніх стільців. Ініціативу започаткував міжнародний ПЕН-клуб (PEN International), щоб привертати увагу до письменників та інших представників творчих професій, яких переслідують або позбавляють волі через їхню діяльність і переконання.

Таким чином, акція "Порожні стільці" — це міжнародна правозахисна ініціатива, присвячена людям, які не можуть бути поруч із рідними, друзями та колегами через ув'язнення, переслідування, насильницькі зникнення або загибель. Її мета — привернути увагу суспільства до українців, які досі перебувають у російському полоні, та об'єднати зусилля задля їхнього звільнення.

На кожному стільці розміщують ім'я конкретної людини. Таким чином організатори нагадують, що за кожною історією незаконного ув'язнення стоїть людина, яка позбавлена свободи, та родина, яка чекає на її повернення.

В Україні цю акцію проводять із 2018 року. Цьогоріч акція відбулася не лише у Вашингтоні. Зокрема, у Києві на Майдані Незалежності організували захід за участю Українського ПЕН і Центру громадянських свобод. У Львові акцію провели на площі Ринок.

Нагадаємо, Україна та Росія під час переговорів в Абу-Дабі обговорили можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" або навіть "1500 на 1500".

Також Фокус писав, що азовець Дмитро Канупєр з позивним "Расті" повернувся з полону після 886 днів катувань, але Росія завдала йому нового удару. Внаслідок російської атаки на Київ його мама та паралізована бабуся залишилися без придатного для життя житла напередодні зими.