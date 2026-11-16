В Киевской области взорвалась граната: погибли четверо человек, в том числе 17-летняя девушка

В селе Малая Березанка Броварского района Киевской области в результате взрыва погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. По предварительным данным полиции, мужчина, находившийся в статусе самовольного оставления воинской части (СОВ), предположительно, взорвал гранату на территории частного домовладения.

Правоохранители сообщают, что в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что в селе Малая Березанка мужчина бросил взрывное устройство на территории одного из домовладений. Следователи предварительно установили, что фигурант, находившийся в статусе "лицо, не подлежащее уголовному преследованию", предположительно, взорвал гранату.

В результате взрыва погибли четыре человека: сам мужчина, две женщины и 17-летняя девушка.

На месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и саперы полиции Киевской области. В настоящее время правоохранители проводят осмотр места взрыва, устанавливают тип взрывного устройства и выясняют все обстоятельства трагедии.

Видео дня

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном убийстве двух или более лиц, а также об умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих людей.

Окончательные обстоятельства происшествия, в частности тип взрывного устройства и характер действий погибшего мужчины, пока устанавливаются следователями.

Взрывы боеприпасов и гранат в жилых районах неоднократно приводили к гибели и ранениям людей. В частности, ранее Фокус писал о трагедии в Овруче Житомирской области, где в результате взрыва гранаты погибли три женщины, а ещё десять человек получили ранения. Среди пострадавших были пограничники.

Также мы сообщали о случае в Киевской области, когда мужчина бросил гранату в полицейских, прибывших по вызову о домашнем насилии. Тогда погиб сам нападавший, а пятеро правоохранителей получили осколочные ранения.