На Київщині вибухнула граната: загинули четверо людей, серед них 17-річна дівчина
У селі Мала Березанка Броварського району Київської області внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них 17-річна дівчина. За попередніми даними поліції, чоловік, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ), імовірно, підірвав гранату на території приватного домоволодіння.
Правоохоронці інформують, що до поліції звернулася місцева жителька. Вона повідомила, що в селі Мала Березанка чоловік кинув вибуховий предмет на території одного з домоволодінь. Слідчі попередньо встановили, що фігурант, який перебував у статусі СЗЧ, імовірно, підірвав гранату.
Унаслідок детонації загинули четверо людей: сам чоловік, дві жінки та 17-річна дівчина.
На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області. Наразі правоохоронці проводять огляд місця вибуху, встановлюють тип вибухового предмета та з'ясовують усі обставини трагедії.
За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за пунктами 1 та 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство двох або більше осіб, а також умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.
Остаточні обставини події, зокрема тип вибухового пристрою та характер дій загиблого чоловіка, ще встановлюють слідчі.
Вибухи боєприпасів та гранат у житлових районах неодноразово призводили до загибелі й травмування людей. Зокрема, раніше Фокус писав про трагедію в Овручі Житомирської області, де внаслідок вибуху гранати загинули три жінки, а ще десятеро людей дістали поранення. Серед постраждалих були прикордонники.
Також ми повідомляли про випадок на Київщині, коли чоловік кинув гранату в поліцейських, які прибули на виклик щодо домашнього насильства. Тоді загинув сам нападник, а п'ятеро правоохоронців отримали осколкові поранення.