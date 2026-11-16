На Київщині вибухнула граната: загинули четверо людей, серед них 17-річна дівчина

У селі Мала Березанка Броварського району Київської області внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них 17-річна дівчина. За попередніми даними поліції, чоловік, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ), імовірно, підірвав гранату на території приватного домоволодіння.

Правоохоронці інформують, що до поліції звернулася місцева жителька. Вона повідомила, що в селі Мала Березанка чоловік кинув вибуховий предмет на території одного з домоволодінь. Слідчі попередньо встановили, що фігурант, який перебував у статусі СЗЧ, імовірно, підірвав гранату.

Унаслідок детонації загинули четверо людей: сам чоловік, дві жінки та 17-річна дівчина.

На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області. Наразі правоохоронці проводять огляд місця вибуху, встановлюють тип вибухового предмета та з'ясовують усі обставини трагедії.

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За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за пунктами 1 та 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство двох або більше осіб, а також умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Остаточні обставини події, зокрема тип вибухового пристрою та характер дій загиблого чоловіка, ще встановлюють слідчі.

Вибухи боєприпасів та гранат у житлових районах неодноразово призводили до загибелі й травмування людей. Зокрема, раніше Фокус писав про трагедію в Овручі Житомирської області, де внаслідок вибуху гранати загинули три жінки, а ще десятеро людей дістали поранення. Серед постраждалих були прикордонники.

Також ми повідомляли про випадок на Київщині, коли чоловік кинув гранату в поліцейських, які прибули на виклик щодо домашнього насильства. Тоді загинув сам нападник, а п'ятеро правоохоронців отримали осколкові поранення.