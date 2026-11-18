Подземные толчки в ночь на 18 ноября ощутили жители восьми областей Украины. Их вызвало сильное землетрясение в румынской зоне Вранча. Интенсивность колебаний в украинских городах достигала 4–5 баллов, а в соцсетях публикуют фото разбитого стекла и треснувшего бойлера.

Землетрясение в Румынии в ночь на 18 ноября ощущалось в восьми украинских областях. Интенсивность колебаний в населенных пунктах достигала 4–5 баллов по шкале MSK-64, сообщили в Главном центре специального контроля. В частности, украинцы делятся в Threads своими впечатлениями, а некоторые сообщают о последствиях.

Толчки зафиксировали в Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях. О том, что дома качались, рассказывали жители Киева, Одессы и Измаила. Землетрясение ощутили и в соседней Молдове.

Землетрясение ощущалось и в Украине Фото: Скрін

Землетрясение в Румынии: какова была магнитуда

Подземные толчки начались в 02:48 по киевскому времени. Румынские сейсмологи оценили магнитуду в 5,7, украинские специалисты — в 5,6, а очаг находился на глубине более 120 километров.

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Эпицентр находился в сейсмической зоне Вранча на востоке Румынии. Она расположена в изгибе Карпат и считается одним из самых активных сейсмических районов Европы. Очаги местных землетрясений обычно залегают на средней глубине, поэтому колебания распространяются на большое расстояние и доходят до Украины и Молдовы.

Самое разрушительное землетрясение в этой зоне за последние десятилетия произошло 4 марта 1977 года — его магнитуда превышала 7. Тогда в Румынии погибло более 1,5 тысячи человек, а наиболее серьезные разрушения понесла Бухарест.

Где ощутили землетрясение в Украине

Официальных сообщений о разрушениях или пострадавших в Украине не поступало, однако пользователи Threads делятся фотографиями последствий. Автор поста из Одессы опубликовала фото разбитого стекла в душевой кабине.

"Я всё проспала. Просыпаюсь утром, слышу, как что-то шуршит, думаю: что происходит? А тут — good morning! Как у вас всё прошло после землетрясения? Надеюсь, вы тоже проспали, как и я?" — написала она.

Пользователь Threads делится последствиями землетрясения

"Вчера говорила мужу, что нужно поставить такое стекло в ванной и душевой… Только что передумала", — ответили ей в комментариях.

Киевлянка в другом посте призналась, что не слышала толчков:

"Утром прочитала новости и оказалось, что я снова всё проспала: сначала ядерную угрозу и уличные бои, а теперь ещё и землетрясение. А если серьёзно, то мне приснился сон, что дом качается, а я живу на 23-м этаже".

"Теперь я понимаю, о каких разных реальностях здесь так много пишут… Кто-то спал и не слышал, кто-то не спал и не слышал, а у кого-то в ванной разбилось стекло", — говорится в ещё одном комментарии.

Один пользователь публикует фото треснувшего бойлера, а другой — значительные повреждения окон (однако, судя по комментариям, нельзя с уверенностью сказать, было ли причиной именно землетрясение).

У пользователя треснул бойлер

У пользователя обнаружено значительное повреждение окон

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 ноября в ряде областей Украины ощущались сильные подземные толчки. О колебаниях в соцсетях писали, в частности, жители Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Одесской областей.

Также сообщалось, что на колебания зданий жаловались жители Житомира, Винницы, Киева и Киевской области — инцидент зафиксировали около 00:30 в ночь на 10 ноября, а причиной могли стать землетрясение или взрывы.