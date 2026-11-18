Підземні поштовхи в ніч проти 18 листопада відчули жителі восьми областей України. Їх спричинив сильний землетрус у румунській зоні Вранча. Інтенсивність коливань в українських містах сягала 4-5 балів, а в соцмережах публікують фото розбитого скла та тріснутого бойлеру.

Землетрус у Румунії в ніч проти 18 листопада докотився до восьми українських областей. Інтенсивність коливань у населених пунктах сягала 4-5 балів за шкалою MSK-64, повідомили в Головному центрі спеціального контролю. Зокрема українці діляться в Threads своїми враженнями, а деякі повідомляють про наслідки.

Поштовхи зафіксували на Київщині, Одещині, Вінниччині, Полтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Черкащині та Дніпропетровщині. Про будинки, які хиталися, розповідали мешканці Києва, Одеси та Ізмаїла. Відчули землетрус і в сусідній Молдові.

Землетрус був відчутний і в Україні Фото: Скрін

Землетрус в Румунії: якою була магнітуда

Почалися поштовхи о 02:48 за київським часом. Румунські сейсмологи оцінили магнітуду в 5,7, українські фахівці – у 5,6, а вогнище залягало на глибині понад 120 кілометрів.

Видео дня

Епіцентр розташовувався в сейсмічній зоні Вранча на сході Румунії. Лежить вона у вигині Карпат і вважається одним із найактивніших сейсмічних районів Європи. Вогнища тамтешніх землетрусів зазвичай залягають на середній глибині, тому коливання поширюються на велику відстань і доходять до України та Молдови.

Найруйнівніший землетрус цієї зони за останні десятиліття стався 4 березня 1977 року – його магнітуда перевищувала 7. Тоді в Румунії загинули понад 1,5 тисячі людей, а найбільших руйнувань зазнав Бухарест.

Де відчули землетрус в Україні

Офіційних повідомлень про руйнування чи постраждалих в Україні не надходило, однак користувачі Threads діляться наслідками. Авторка допису з Одеси опублікувала фото розбитого скла в душовій кабіні.

"Я все проспала. Прокидаюся зранку, чую, щось шелестить, думаю: що відбувається? А тут – good morning! Як у вас все пройшов землетрус? Сподіваюсь, проспали як і я?" – написала вона.

Користувач Threads ділиться наслідками землетрусу

"Вчора казала чоловіку, що треба таке скло поставити у ванній і душовій… Щойно передумала", – відповіли їй у коментарях.

Киянка в іншому дописі зізналася, що поштовхів не почула:

"Зранку прочитала новини і виявилося, що я знову все проспала: спершу ядерку і вуличні бої, а тепер ще й землетрус. А якщо серйозно, то мені снився сон, що будинок хитається, а я живу на 23 поверсі".

"Тепер я розумію, про які різні реальності тут багато пишуть… Хтось спав і не чув, хтось не спав і не чув, а комусь скло розбило у ванній кімнаті", – ідеться ще в одному коментарі.

Публікує користувач й фото тріснутого бойлера, а інший – значне пошкодження вікон (проте на підставі коментарів не можна точно сказати, чи причиною був саме землетрус).

У користувача тріснув бойлер

У користувача фіксується значне пошкодження вікон

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 18 листопада значні підземні поштовхи відчули в низці областей України. Про коливання в соцмережах писали, зокрема, мешканці Дніпропетровщини, Вінниччини, Кіровоградщини, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини та Одещини.

Також повідомлялося, що на тремтіння будинків скаржилися жителі Житомира, Вінниці, Києва та Київської області – інцидент зафіксували близько 00:30 у ніч проти 10 листопада, а причиною могли бути землетрус або вибухи.