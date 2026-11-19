Автор отмечает, что петиция направлена на законодательное закрепление принципа юридических обязательств и ответственности мужчины за последствия оплодотворения женщины.

В Украине предлагают возложить на мужчину обоснованные расходы, связанные, в частности, с прерыванием беременности, если установлено его биологическое отцовство. Такую петицию 18 ноября зарегистрировала на сайте Кабинета министров Олеся Борисова. Автор отмечает, что петиция направлена на законодательное закрепление принципа юридических обязательств и ответственности мужчины за последствия оплодотворения женщины.

На момент подготовки этого материала петицию подписали 76 человек. Для рассмотрения петиции Кабинетом министров необходимо собрать 25 000 подписей. Автор отмечает, что петиция направлена на законодательное закрепление принципа юридических обязательств и ответственности мужчины за последствия оплодотворения женщины.

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За что предлагают платить мужчине

Петиция предусматривает, помимо оплаты аборта, также покрытие обоснованных расходов на медицинское наблюдение во время беременности, лечение осложнений, восстановление здоровья женщины и необходимую психологическую помощь. Определяя размер выплат, автор петиции предлагает учитывать, что беременность по-разному сказывается на здоровье и материальном положении мужчины и женщины.

Борисова считает, что обязанность перед женщиной возникает после того, как биологическое отцовство мужчины подтвердится, и не зависит от того, родился ли ребенок и собирался ли мужчина становиться отцом. При этом решение о медицинском вмешательстве остается за женщиной.

"Право женщины самостоятельно принимать решения о медицинских вмешательствах в собственное тело не должно означать, что все обоснованные расходы, связанные с беременностью и её последствиями, ложатся исключительно на неё", — написала автор петиции Олеся Борисова.

Порядок установления отцовства и взыскания расходов

Автор петиции предлагает создать государственную программу финансирования неинвазивных генетических исследований, позволяющих установить отцовство ещё во время беременности. Необходимо определить правовой статус результатов таких исследований, а также обеспечить защиту персональных данных.

Автор петиции просит межведомственную рабочую группу подготовить поправки к Семейному и Гражданскому кодексам, а также к другим законам. К работе предлагается привлечь специалистов в области права, медицины, биоэтики и защиты репродуктивных прав, а подготовленные поправки внести на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Рабочей группе предлагается определить объем обязанностей, условия их возникновения и прекращения, а также исключения. В поправках предлагается закрепить судебную защиту, порядок принудительного взыскания расходов и ответственность за неисполнение обязанностей.

Пособие, предусмотренное Семейным кодексом

В Министерстве юстиции Украины поясняют:

В соответствии со статьёй 84 Семейного кодекса беременная жена имеет право на алименты от отца ребёнка при условии его способности оказывать материальную помощь. Это право не зависит от того, работает ли женщина и каково её материальное положение, и сохраняется в случае расторжения брака.

Согласно статье 85 право на содержание прекращается, в частности, в случае прерывания беременности.

Статья 90, в свою очередь, обязывает супругов участвовать в расходах, связанных с болезнью или увечьем друг друга.

Напомним, Фокус писал, что народная артистка Украины Лариса Кадочникова, которая обрела мировую славу благодаря роли Марички в культовом фильме "Тени забытых предков", призналась, что дважды прерывала беременность в молодом возрасте. Это произошло не по её желанию.

Кроме того, мы писали, что в Польше, в городе Лодзь, произошел вопиющий случай. Женщину, у которой обнаружили аномалии у плода, поместили в психиатрическую больницу из-за того, что она решила прервать беременность.