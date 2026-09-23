Такова судьба: звезда фильма "Тени забытых предков" откровенно рассказала об абортах

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова, которая приобрела мировую славу благодаря роли Марички в культовом фильме "Тени забытых предков", призналась, что дважды прерывала беременность в молодом возрасте. Это произошло не по её желанию.

89-летняя актриса тогда училась в институте и встречалась с художником Ильей Глазуновым. На аборт её подтолкнули возлюбленный и мать. Об этом Лариса Кадочникова рассказала в интервью Инне Бацман.

Кадочникову заставили сделать аборт

По словам знаменитости, она впервые забеременела, когда училась в институте. Тогда мать Кадочниковой убедила её, что с маленьким ребёнком она не сможет закончить учёбу.

"Это не я решила сделать аборт, а мама и Илья. Я подчинилась им. Дело в том, что я очень тяжело это переносила. К тому же это было в конце учебы в институте, а его нужно было закончить. Мама говорила: "И что ты будешь делать? Как ты будешь учиться с ребенком? Сейчас это было бы нормально, а тогда это был вопрос", – рассказала актриса.

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Кадочникова отметила, что ей нелегко вспоминать об этой истории. В то же время сейчас звезда не сожалеет о том, что у нее нет детей. Она смирилась со своей судьбой, хотя ей и больно видеть коллег, которым удалось родить.

"Мне грустно, когда я вижу актрис с детьми. Но хорошо, что они родили своих детей. Смотришь — они уже взрослые, красивые, помогают родителям. Это прекрасно. Я только радуюсь. Ну что ж, так сложилась судьба", — добавила артистка.

Как сейчас выглядит Лариса Кадочникова Фото: Скрин видео

Интересно, что Кадочникова встречалась с Ильей Глазуновым почти 3 года. Первым мужем актрисы стал режиссёр Юрий Ильенко, с которым она прожила вместе около 20 лет.

Впоследствии знаменитость вышла замуж за директора театра имени Леси Украинки Михаила Саранчука. Пара прожила вместе почти 30 лет, но в 2014 году муж скончался.

В 2025 году Кадочникова заявила о своих отношениях с адвокатом Андреем, который моложе её на 25 лет. Они вместе около шести лет, но официально не состоят в браке.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лариса Кадочникова впервые рассказала о тяжёлой болезни своего мужа. Супруг артистки является адвокатом и младше её на 25 лет.

Стало известно, как складывалась судьба выдающейся актрисы, ведь её личная жизнь всегда была наполнена глубокими чувствами, творческими взлётами и драматическими испытаниями.

Кроме того, украинская певица Екатерина Бужинская поделилась личной историей из своей юности. В 18 лет она была вынуждена сделать аборт по настоянию своего первого мужа, продюсера Юрия Квеленкова, который был старше её на 20 лет.