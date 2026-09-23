Така доля: зірка "Тіней забутих предків" відверто розповіла про аборти

Народна артистка України Лариса Кадочникова, яка здобула світову славу завдяки ролі Марічки у культовій стрічці "Тіні забутих предків", зізналась, що двічі переривала вагітність у молодому віці. Це було не за її бажанням.

89-річна акторка тоді навчалася в інституті і зустрічалась із художником Іллею Глазуновим. Зробити аборти її підштовхнули коханий та матір. Про це Лариса Кадочникова розповіла в інтерв'ю Інні Бацман.

Кадочникову змусили зробити аборти

За словами знаменитості, вперше вона завагітніла, коли навчалась в інституті. Тоді мати Кадочникової переконала її, що з маленькою дитиною вона не зможе закінчити навчання.

"Це не я вирішила зробити аборти, а мама та Ілля. Я підкорилася їм. Річ у тому, що я дуже погано це переносила. До того ж це було наприкінці інституту, і його треба було закінчити. Мама говорила: "І що ти будеш робити? Як ти будеш навчатися з дитиною? Зараз це було б нормально, а тоді це було питання", – розповіла акторка.

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Кадочникова зазначила, що цю історію згадувати їй непросто. Водночас зараз зірка не шкодує про те, що у неї немає дітей. Вона приймає свою долю, хоча їй і боляче бачити колег, які змогли народити.

"Прикро, коли бачу актрис із дітьми. Але добре, що вони народили своїх дітей. Дивишся – вони вже дорослі, красиві, допомагають батькам. Це прекрасно. Я тільки радію. Ну що ж, так склалася доля", – додала артистка.

Як зараз виглядає Лариса Кадочникова Фото: Скрін відео

Цікаво, що з Іллею Глазуновим Кадочникова зустрічалась майже 3 роки. Першим чоловіком акторки став режисер Юрій Іллєнко, з яким вона прожила разом близько 20 років.

Згодом знаменитість вийшла заміж за директора театру імені Лесі Українки Михайла Саранчука. Пара прожила майже 30 років, але у 2014 році чоловік помер.

У 2025 році Кадочникова заявила про стосунки з адвокатом Андрієм, який молодший за неї на 25 років. Вони разом близько шести років, але офіційно не одружені.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лариса Кадочникова вперше розповіла про важку хворобу свого чоловіка. Обранець артистки є адвокатом та молодший за неї на 25 років.

Стало відомо, як складалася доля видатної акторки, адже її особисте життя завжди було сповнене глибоких почуттів, творчих злетів та драматичних випробувань.

Крім того, українська співачка Катерина Бужинська поділилася особистою історією зі своєї юності. У 18 років вона була змушена зробити аборт за наполяганням першого чоловіка, продюсера Юрія Квеленкова, який був старший за неї на 20 років.