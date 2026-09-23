RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Така доля: зірка "Тіней забутих предків" відверто розповіла про аборти

Як виглядає Лариса Кадочникова
Лариса Кадочникова | Фото: Facebook

Народна артистка України Лариса Кадочникова, яка здобула світову славу завдяки ролі Марічки у культовій стрічці "Тіні забутих предків", зізналась, що двічі переривала вагітність у молодому віці. Це було не за її бажанням.

89-річна акторка тоді навчалася в інституті і зустрічалась із художником Іллею Глазуновим. Зробити аборти її підштовхнули коханий та матір. Про це Лариса Кадочникова розповіла в інтерв'ю Інні Бацман.

Кадочникову змусили зробити аборти

За словами знаменитості, вперше вона завагітніла, коли навчалась в інституті. Тоді мати Кадочникової переконала її, що з маленькою дитиною вона не зможе закінчити навчання.

"Це не я вирішила зробити аборти, а мама та Ілля. Я підкорилася їм. Річ у тому, що я дуже погано це переносила. До того ж це було наприкінці інституту, і його треба було закінчити. Мама говорила: "І що ти будеш робити? Як ти будеш навчатися з дитиною? Зараз це було б нормально, а тоді це було питання", – розповіла акторка.

Видео дня

Кадочникова зазначила, що цю історію згадувати їй непросто. Водночас зараз зірка не шкодує про те, що у неї немає дітей. Вона приймає свою долю, хоча їй і боляче бачити колег, які змогли народити.

"Прикро, коли бачу актрис із дітьми. Але добре, що вони народили своїх дітей. Дивишся – вони вже дорослі, красиві, допомагають батькам. Це прекрасно. Я тільки радію. Ну що ж, так склалася доля", – додала артистка.

86-річна Лариса Кадочникова
Як зараз виглядає Лариса Кадочникова
Фото: Скрін відео

Цікаво, що з Іллею Глазуновим Кадочникова зустрічалась майже 3 роки. Першим чоловіком акторки став режисер Юрій Іллєнко, з яким вона прожила разом близько 20 років.

Згодом знаменитість вийшла заміж за директора театру імені Лесі Українки Михайла Саранчука. Пара прожила майже 30 років, але у 2014 році чоловік помер.

У 2025 році Кадочникова заявила про стосунки з адвокатом Андрієм, який молодший за неї на 25 років. Вони разом близько шести років, але офіційно не одружені.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українська співачка Катерина Бужинська поділилася особистою історією зі своєї юності. У 18 років вона була змушена зробити аборт за наполяганням першого чоловіка, продюсера Юрія Квеленкова, який був старший за неї на 20 років.