Зірка "Тіней забутих предків" розповіла про хворобу чоловіка, молодшого за неї на 25 років
88-річна українська акторка Лариса Кадочникова, відома глядачу як Марічка з "Тіней забутих предків", уперше розповіла про важку хворобу свого чоловіка.
Обранець артистки є адвокатом та молодший за неї на 25 років. Кадочникова проєкту "Наодинці з Гламуром" зізналася, що чоловік останні роки бореться із серйозною хворобою.
Чоловік Лариси Кадочникової хворий
Акторка каже, що мріє, аби Андрій був живим та здоровим. Останні чотири роки він важкохворий.
"Сумно казати, але річ у тім, що в мене чоловік Андрій, адвокат, дуже серйозно хворий. Я бажаю йому лише одного — одужання. Це біль мій. Я його дуже кохаю, але він дуже серйозно хворий. Я думаю лише про одне: щоб він жив, залишився таким же чудовим. А мені треба мужність", — каже Кадочникова.
Більше деталей вона розкривати не стала.
Зірка "Тіней забутих предків" була двічі заміжня. Першим її чоловіком став режисер Юрій Іллєнко. Другим — Михайло Саранчук. Вони були разом 30 років, до смерті чоловіка 2014 року. Згодом Кадочникова познайомилась з адвокатом Андрієм.
Хто така Лариса Кадочникова
Лариса Кадочникова — українська акторка театру і кіно, яка зробила значний внесок у розвиток радянського та українського кінематографа.
Однією з найзнаменитіших робіт артистки стала роль Марічки у культовій стрічці "Тіні забутих предків", знятій Сергієм Параджановим. Фільм отримав світове визнання та став шедевром українського кінематографа. А роль коханого Марічки Івана тоді виконав легендарний Іван Миколайчук.
Вона також знімалася в таких фільмах, як "Білий птах з чорною ознакою" (1970) та "Камінний хрест", грала в київському театрі. У 1992 році отримала звання Народної артистки України.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Під час церемонії вручення премії імені Сергія Параджанова Лариса Кадочникова виступила зі сцени російською мовою. Вона заявила, що має право говорити тією мовою, якою їй зручно.
- Згодом зірка назвала це "непорозумінням" і висловила сподівання, що мовний інцидент себе вже вичерпав.
Нагадаємо, чому фільм "Тіні забутих предків" став шедевром.