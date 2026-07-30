Зірка "Тіней забутих предків" розповіла про хворобу чоловіка, молодшого за неї на 25 років

88-річна українська акторка Лариса Кадочникова, відома глядачу як Марічка з "Тіней забутих предків", уперше розповіла про важку хворобу свого чоловіка.

Обранець артистки є адвокатом та молодший за неї на 25 років. Кадочникова проєкту "Наодинці з Гламуром" зізналася, що чоловік останні роки бореться із серйозною хворобою.

Чоловік Лариси Кадочникової хворий

Акторка каже, що мріє, аби Андрій був живим та здоровим. Останні чотири роки він важкохворий.

"Сумно казати, але річ у тім, що в мене чоловік Андрій, адвокат, дуже серйозно хворий. Я бажаю йому лише одного — одужання. Це біль мій. Я його дуже кохаю, але він дуже серйозно хворий. Я думаю лише про одне: щоб він жив, залишився таким же чудовим. А мені треба мужність", — каже Кадочникова.

Більше деталей вона розкривати не стала.

Зірка "Тіней забутих предків" була двічі заміжня. Першим її чоловіком став режисер Юрій Іллєнко. Другим — Михайло Саранчук. Вони були разом 30 років, до смерті чоловіка 2014 року. Згодом Кадочникова познайомилась з адвокатом Андрієм.

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Лариса Кадочникова Фото: Скріншот

Хто така Лариса Кадочникова

Лариса Кадочникова — українська акторка театру і кіно, яка зробила значний внесок у розвиток радянського та українського кінематографа.

Однією з найзнаменитіших робіт артистки стала роль Марічки у культовій стрічці "Тіні забутих предків", знятій Сергієм Параджановим. Фільм отримав світове визнання та став шедевром українського кінематографа. А роль коханого Марічки Івана тоді виконав легендарний Іван Миколайчук.

Вона також знімалася в таких фільмах, як "Білий птах з чорною ознакою" (1970) та "Камінний хрест", грала в київському театрі. У 1992 році отримала звання Народної артистки України.

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Під час церемонії вручення премії імені Сергія Параджанова Лариса Кадочникова виступила зі сцени російською мовою. Вона заявила, що має право говорити тією мовою, якою їй зручно.

Згодом зірка назвала це "непорозумінням" і висловила сподівання, що мовний інцидент себе вже вичерпав.

Нагадаємо, чому фільм "Тіні забутих предків" став шедевром.