Звезда "Теней забытых предков" рассказала о болезни мужа, который младше ее на 25 лет

88-летняя украинская актриса Лариса Кадочникова, известная зрителям как Маричка из фильма "Тени забытых предков", впервые рассказала о тяжелой болезни своего мужа.

Избранник артистки — адвокат, он моложе её на 25 лет. Кадочникова в эфире проекта "Наедине с Гламуром" призналась, что её муж последние годы борется с серьёзной болезнью.

Муж Ларисы Кадочниковой болен

Актриса говорит, что мечтает, чтобы Андрей был жив и здоров. Последние четыре года он тяжело болен.

"Как ни печально это признавать, но дело в том, что мой муж Андрей, адвокат, очень тяжело болен. Я желаю ему только одного — выздоровления. Это моя боль. Я его очень люблю, но он очень серьезно болен. Я думаю только об одном: чтобы он жил, остался таким же замечательным. А мне нужно мужество", — говорит Кадочникова.

Более подробно она не стала рассказывать.

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Звезда фильма "Тени забытых предков" была дважды замужем. Ее первым мужем стал режиссер Юрий Ильенко. Вторым — Михаил Саранчук. Они прожили вместе 30 лет, до смерти мужа в 2014 году. Впоследствии Кадочникова познакомилась с адвокатом Андреем.

Лариса Кадочникова Фото: скріншот

Кто такая Лариса Кадочникова

Лариса Кадочникова — украинская актриса театра и кино, внесшая значительный вклад в развитие советского и украинского кинематографа.

Одной из самых знаменитых работ актрисы стала роль Марички в культовом фильме "Тени забытых предков", снятом Сергеем Параджановым. Фильм получил мировое признание и стал шедевром украинского кинематографа. А роль возлюбленного Марички Ивана тогда исполнил легендарный Иван Николайчук.

Она также снималась в таких фильмах, как "Белая птица с чёрной отметиной" (1970) и "Каменный крест", играла в киевском театре. В 1992 году получила звание Народной артистки Украины.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Во время церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова Лариса Кадочникова выступила со сцены на русском языке. Она заявила, что имеет право говорить на том языке, на котором ей удобно.

Впоследствии звезда назвала это "недоразумением" и выразила надежду, что языковой инцидент уже исчерпал себя.

Напомним, почему фильм "Тени забытых предков" стал шедевром.