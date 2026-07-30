Звезда "Теней забытых предков" рассказала о болезни мужа, который младше ее на 25 лет
88-летняя украинская актриса Лариса Кадочникова, известная зрителям как Маричка из фильма "Тени забытых предков", впервые рассказала о тяжелой болезни своего мужа.
Избранник артистки — адвокат, он моложе её на 25 лет. Кадочникова в эфире проекта "Наедине с Гламуром" призналась, что её муж последние годы борется с серьёзной болезнью.
Муж Ларисы Кадочниковой болен
Актриса говорит, что мечтает, чтобы Андрей был жив и здоров. Последние четыре года он тяжело болен.
"Как ни печально это признавать, но дело в том, что мой муж Андрей, адвокат, очень тяжело болен. Я желаю ему только одного — выздоровления. Это моя боль. Я его очень люблю, но он очень серьезно болен. Я думаю только об одном: чтобы он жил, остался таким же замечательным. А мне нужно мужество", — говорит Кадочникова.
Более подробно она не стала рассказывать.
Звезда фильма "Тени забытых предков" была дважды замужем. Ее первым мужем стал режиссер Юрий Ильенко. Вторым — Михаил Саранчук. Они прожили вместе 30 лет, до смерти мужа в 2014 году. Впоследствии Кадочникова познакомилась с адвокатом Андреем.
Кто такая Лариса Кадочникова
Лариса Кадочникова — украинская актриса театра и кино, внесшая значительный вклад в развитие советского и украинского кинематографа.
Одной из самых знаменитых работ актрисы стала роль Марички в культовом фильме "Тени забытых предков", снятом Сергеем Параджановым. Фильм получил мировое признание и стал шедевром украинского кинематографа. А роль возлюбленного Марички Ивана тогда исполнил легендарный Иван Николайчук.
Она также снималась в таких фильмах, как "Белая птица с чёрной отметиной" (1970) и "Каменный крест", играла в киевском театре. В 1992 году получила звание Народной артистки Украины.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Во время церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова Лариса Кадочникова выступила со сцены на русском языке. Она заявила, что имеет право говорить на том языке, на котором ей удобно.
- Впоследствии звезда назвала это "недоразумением" и выразила надежду, что языковой инцидент уже исчерпал себя.
Напомним, почему фильм "Тени забытых предков" стал шедевром.