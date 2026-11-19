Авторка зазначає, що петиція спрямована на законодавче закріплення принципу юридичних обов'язків та відповідальності чоловіка за наслідки запліднення жінки.

В Україні пропонують покласти на чоловіка обґрунтовані витрати, пов’язані, зокрема, з перериванням вагітності, якщо встановлено його біологічне батьківство. Таку петицію 18 листопада зареєструвала на сайті Кабінету міністрів Олеся Борисова. Авторка зазначає, що петиція спрямована на законодавче закріплення принципу юридичних обов'язків та відповідальності чоловіка за наслідки запліднення жінки.

На момент підготовки цього матеріалу петицію підписали 76 людей. Для розгляду петиції Кабінетом міністрів потрібно зібрати 25 000 підписів. Авторка зазначає, що петиція спрямована на законодавче закріплення принципу юридичних обов'язків та відповідальності чоловіка за наслідки запліднення жінки.

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За що пропонують платити чоловіку

Петиція передбачає окрім оплати аборту також покриття обґрунтованих витрат на медичне спостереження під час вагітності, лікування ускладнень, відновлення здоров’я жінки та необхідну психологічну допомогу. Визначаючи обсяг виплат, авторка петиції пропонує враховувати, що вагітність по-різному позначається на здоров’ї та матеріальному становищі чоловіка й жінки.

Борисова вважає, що обов’язок перед жінкою виникає після того, як біологічне батьківство чоловіка підтвердиться і не залежить від того, чи народилася дитина та чи збирався чоловік ставати батьком. Водночас рішення про медичне втручання залишається за жінкою.

"Право жінки самостійно ухвалювати рішення про медичні втручання у власне тіло не повинно означати, що всі обґрунтовані витрати, пов’язані з вагітністю та її наслідками, лягають лише на неї", – написала авторка петиції Олеся Борисова.

Спосіб встановлювати батьківство та стягувати витрати

Авторка петиції пропонує створити державну програму фінансування неінвазивних генетичних досліджень, які дають змогу встановити батьківство ще під час вагітності. Для результатів таких досліджень мають визначити правовий статус, а для персональних даних – передбачити захист.

Підготувати зміни до Сімейного та Цивільного кодексів й інших законів авторка петиції просить міжвідомчу робочу групу. До роботи пропонують залучити фахівців із права, медицини, біоетики та захисту репродуктивних прав, а підготовлені поправки внести на розгляд Верховної Ради України.

Робочій групі пропонують визначити обсяг обов’язків, умови їх виникнення та припинення, а також винятки. У поправках хочуть закріпити судовий захист, порядок примусового стягнення витрат і відповідальність за невиконання обов’язків.

Підтримка, передбачена Сімейним кодексом

У Міністерстві юстиції України пояснюють:

за статтею 84 Сімейного кодексу вагітна дружина має право на утримання від батька дитини, за умови його здатності надавати матеріальну допомогу. Це право не залежить від того, чи працює жінка і яке її матеріальне становище, та зберігається в разі розірвання шлюбу.

За статтею 85 право на утримання припиняється, зокрема, у разі переривання вагітності.

Стаття 90 натомість зобов’язує подружжя брати участь у витратах, пов’язаних із хворобою або каліцтвом одне одного.

Нагадаємо, Фокус писав, що народна артистка України Лариса Кадочникова, яка здобула світову славу завдяки ролі Марічки у культовій стрічці "Тіні забутих предків", зізналась, що двічі переривала вагітність у молодому віці. Це було не за її бажанням.

Також ми писали, що у Польщі у місті Лодзь стався кричущий випадок. Жінку, у якої виявили вади плоду, запроторили до психлікарні через те, що вона вирішила перервати вагітність.