В Киеве зафиксировано снижение давления в водопроводных сетях на правом и левом берегах. В пяти районах города возможны временные перебои с водоснабжением или полное отсутствие воды.

В настоящее время проблемы с водоснабжением наблюдаются в Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах Киева. В этих районах города зафиксировано снижение давления в водопроводных сетях или временное отсутствие воды, сообщили в "Киевводоканале".

В то же время пониженное давление наблюдается в водопроводных сетях как правобережной, так и левобережной частей столицы. Из-за этого перебои могут возникать и в других домах города.

Специалисты "Киевводоканала" работают над восстановлением стабильного водоснабжения и нормализацией давления в сетях.

Жители столицы, нуждающиеся в питьевой воде, могут воспользоваться бюветными комплексами. Узнать адреса ближайших бюветов можно на сайте КП "Киевводфонд".

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О дальнейших изменениях ситуации в "Киевводоканале" обещают сообщать дополнительно.

Напомним, что 20 ноября без воды остался Вишневое в Киевской области. Водоснабжение было полностью прекращено, поскольку "Киевводоканал" временно прекратил прием сточных вод в сети столицы. Жителей просят запастись водой для бытовых нужд.

Ранее в Киеве наблюдались частичные перебои с водоснабжением из-за аварийных отключений электроэнергии, затронувших объекты "Киевводоканала". Специалисты коммунального предприятия совместно с энергетиками работают в усиленном режиме.