У Києві зафіксували зниження тиску у водопровідних мережах на правому та лівому берегах. У п’яти районах міста можливі тимчасові перебої з водопостачанням або повна відсутність води.

Наразі проблеми з водопостачанням спостерігаються у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському районах Києва. У цих частинах міста зафіксували зниження тиску у водопровідних мережах або тимчасову відсутність води, повідомили у Київводоканалі.

Водночас на зниженому тиску перебувають водопровідні мережі як правобережної, так і лівобережної частин столиці. Через це перебої можуть виникати й в інших будинках міста.

Фахівці Київводоканалу працюють над відновленням стабільного водопостачання та нормалізацією тиску в мережах.

Мешканці столиці, які потребують питної води, можуть скористатися бюветними комплексами. Дізнатися адреси найближчих бюветів можна на сайті КП "Київводфонд".

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Про подальші зміни ситуації у Київводоканалі обіцяють повідомляти додатково.

Нагадаємо, що 20 листопада без води залишилося Вишневе на Київщині. Водопостачання зупинили повністю, бо "Київводоканал" тимчасово припинив приймати стічні води в мережі столиці. Мешканців просять зробити запас води для побутових потреб.

А раніше у Києві спостерігалися часткові перебої з водопостачанням через аварійні відключення електроенергії, які торкнулися об’єктів "Київводоканалу". Фахівці комунального підприємства спільно з енергетиками працюють у посиленому режимі.