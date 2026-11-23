Двойной бизнес Валентины Молодой: как клиника пластической хирургии связана с "эвакуацией" военных
Клиника "Медикини" Валентины Молодой, которая оказалась в центре скандала в Петропавловской Борщаговке, запустила сервис, с помощью которого пользователь может вызвать платную "экстренную помощь".
Бывшие пациентки клиники пластической хирургии "Молода-Я" поделились интересными подробностями о лечении в центре. Как рассказали женщины, их обращение в клинику завершилось четырьмя операциями за месяц, пятью общими наркозами, около 10 тысячами евро наличными и уголовным производством, открытия которого они добились через суд. Впрочем, несмотря на это, деятельность учреждения долгое время оставалась вне поля зрения контролирующих органов. А в начале ноября совладелица клиники Валентина Молода оказалась в центре очередного скандала: возле пункта дислокации Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке она на коленях требовала вывезти военнослужащего в "скорой".
Журналисты hromadske выяснили, что клиника также запустила сервис, после регистрации в котором пользователь может неожиданно обнаружить в своей медицинской карте "риски внезапной смерти/инфаркта", даже без предварительно указанного диагноза. В сервисе можно вызвать платную "экстренную помощь" в ситуациях взаимодействия с ТЦК, полицией и спецподразделениями. Хотя в перечне специальностей, по которым клиника получила лицензию Минздрава, экстренной медицинской помощи нет.
"Все ужасно": свидетельства бывших пациенток "Молодой"
Валентина и её супруг Олег Молодой — совладельцы ООО "Клиника геронтологии, эстетической, пластической и реконструктивной хирургии "МОЛОДА-Я". Компания была зарегистрирована в июле 2023 года. В конце сентября того же года они получили лицензию на ведение медицинской практики от Министерства здравоохранения Украины.
Совладелица клиники Валентина Молодая активно рекламировала учреждение через свои социальные сети — на её страницу в Instagram подписаны более 150 тысяч пользователей. В описании профиля указано: "пластическая и эстетическая хирургия — все виды пластических операций". В ленте публикуются видео и фото в формате "до и после". Кроме того, как свидетельствуют публикации, на некоторых хирургических вмешательствах присутствовала непосредственно сама совладелица клиники.
"Хромадске" пообщалось с двумя сестрами — пациентками клиники Валентины Молодой. В 2025 году они обратились за услугами пластической хирургии: старшая хотела скорректировать область под глазами, младшая — обратилась по поводу пластики груди. Первая женщина рассказала, что во время консультации её убедили отказаться от лазера в пользу полноценного хирургического вмешательства.
"Валентина Молодая сказала, что лазер мне не поможет, нужна нижняя блефаропластика… Она сделала мне выворот век. Один глаз был очень сильно натянут, другой — тоже перетянут… Глаза у меня жгут каждый день, от этого очень неудобно", — рассказывает девушка.
Младшей сестре сделали подтяжку груди — мастопексию. По словам женщины, техника была выбрана неудачно.
"Она выбрала для меня не ту технику подтяжки — а именно мастопексию груди — и подорвала моё физическое и моральное состояние", — вспоминает пациентка.
Вскоре ей провели повторную операцию — с установкой имплантатов.
"Имплантаты были выбраны по инициативе Валентины. Размер она также выбирала самостоятельно. Она не сделала нормальных замеров… Просто позвонила, заказала, и имплантаты в день операции ей привезли. Через неделю после этой ужасной мастопексии меня прооперировали дважды — тоже безрезультатно, всё ужасно", — рассказывает девушка.
"Прайсы указаны в заметках, оплата наличными в валюте"
Как рассказали собеседницы hromadske, Валентина Молодая составляла прайс-листы на свои услуги в заметках в телефоне и в таком виде отправляла их пациентам.
Зато через банковский терминал оплачивались только сопутствующие услуги — наркоз, пребывание в стационаре и т. п. А вот основную сумму за сами хирургические вмешательства, как утверждают медсестры, они передали наличными в валюте — примерно 10 тысяч евро за две операции за день до их проведения.
Как пишет hromadske, редакция не может должным образом подтвердить факт передачи наличных, а совладелец клиники Олег Молодой не ответил на звонки журналистов. В то же время одна из потерпевших предоставила редакции запись разговора с мужчиной, которого она называет Олегом Молодым. На аудиозаписи пациентка несколько раз повторяет, что заплатила 10 тысяч евро наличными. Ее собеседник этого не опровергает.
Уголовное производство
После операций младшая из сестёр вернулась домой. Но на этом, по её словам, лечение не закончилось. Девушки рассказали, что на 12-й день после операции во время домашней перевязки выяснилось, что послеоперационный шов полностью разошёлся.
"Когда мы приехали домой, после операции прошло 12 дней, и когда сестра делала мне перевязку, она открыла рану — и там просто вся подгрудная складка была открыта, полностью разорвана. Размером сантиметров пять-шесть. За такой короткий срок — месяц — я перенесла четыре операции, пять общих наркозов. Состояние у меня как тогда, так и сейчас физически и морально очень тяжелое. Меня ждет не только реконструктивная хирургия — у меня также есть осложнения со здоровьем. Я бы очень хотела, чтобы Валентина и ее муж Олег были наказаны за свои действия", — говорит бывшая пациентка клиники.
Адвокат потерпевших Наталья Сухомлинова рассказала, что сначала надеялись урегулировать ситуацию мирным путем, однако владельцы клиники не пошли на диалог. Тогда она подала заявления в полицию и прокуратуру Киева, а открытие уголовных дел в конечном итоге удалось добиться через суд:
"Мы обратились в Подольский и Печерский суды, где судьи вынесли соответствующие процессуальные решения об обязательстве внести в ЕРДР сведения об уголовных делах. В настоящее время уголовное дело расследуется Подольским управлением полиции. Клиентки были допрошены и признаны потерпевшими. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, от которой зависит дальнейшая квалификация дела по статье 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником — ред.), и дальнейшая роль Валентины Молодой в этом деле", — объясняет адвокат.
Случай с сестрами может быть не единственным. В соцсетях журналисты нашли и другие негативные отзывы о клинике "Молода-Я". Их авторы также жалуются на осложнения после вмешательств, необходимость повторных операций и отсутствие расчетных документов.
Приложение для оказания "внебольничной помощи"
Со временем бизнес Валентины Молодой уже предлагал совершенно иные медицинские услуги. В частности, экстренные выезды за десятки тысяч гривен и "проведение реанимационных мероприятий, возникших в результате взаимодействия с ТЦК, полицией и спецподразделениями".
За такой помощью к "Молодой" обратились близкие военнослужащего Андрея Кулешова — того самого, из-за которого 2 ноября у пункта дислокации подразделения Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке собралась толпа. В ответе на запрос hromadske воинская часть подтвердила, что Кулешов жаловался на состояние здоровья, однако заверила: после каждого обращения ему организовывали осмотр врачей. Соответствует ли это действительности, журналисты пытались выяснить у самого Андрея Кулешова, но на звонки журналистов он не ответил.
Знакомая военного Татьяна Киреева через общих знакомых связалась с Валентиной Молодой:
"Валентина сказала, что нужно подготовить пакет документов, чтобы всё было официально… Говорила: „Мы из ТЦК вывозим больных людей, из СИЗО вывозим, и вашему тоже поможем“, — рассказала Киреева.
Затем женщине прислали ссылку на цифровой сервис организации "Молодая", где нужно было зарегистрировать Андрея Кулешова, загрузить документы и кратко описать ситуацию.
Как сообщает hromadske, клиника Валентины Молодой и её мужа действительно запустила чат-бота. В системе указано название поставщика услуг — ООО "Клиника "Молода-Я"" — и номер приказа о выдаче лицензии Минздрава. При регистрации сервис предлагает следующие условия и тарифы на оказание "экстренной помощи":
- регистрация в системе — 22 тысячи гривен;
- ежемесячная подписка — 10,5 тысяч гривен;
- экстренный вызов в сложных условиях — 107 тысяч гривен (суть услуги заключается в оказании экстренной медицинской помощи и проведении реанимационных мероприятий в сложных условиях, возникших в результате взаимодействия пациента с органами государственной исполнительной власти — ТЦК и СП, Национальной полицией, спецподразделениями и т. п.).
После принятия условий регистрации система автоматически сформировала для "медицинского профиля" — карточку экстренной защиты. Несмотря на то, что при регистрации не указывался никакой диагноз, в сгенерированной карточке уже были указаны "риски внезапной смерти/инфаркта" и якобы нахождение под амбулаторным медицинским наблюдением.
Кроме того, в документе содержатся юридические предупреждения для должностных лиц со ссылками на ряд статей Конституции и Уголовного кодекса Украины: от них требуют беспрепятственно пропускать бригаду экстренной помощи клиники и утверждают, что направлять пациента в ТЦК или на ВЛК запрещено. Адвокат в сфере военного права Яромир Цимура объясняет, что подобные ссылки на законодательство не имеют юридической силы, а служат лишь для создания иллюзии защиты перед клиентами.
Лицензия Минздрава и "частная "скорая""
В сентябре 2023 года клиника "МОЛОДА-Я" получила лицензию Министерства здравоохранения. При этом перечень её специальностей является исчерпывающим:
- акушерство и гинекология,
- анестезиология,
- дерматовенерология,
- сестринское дело,
- организация и управление здравоохранением,
- ортопедия и травматология,
- отоларингология,
- хирургия (в частности, пластическая и сосудистая),
- а также ультразвуковая диагностика.
В то же время об экстренной медицинской помощи в реестре не упоминается.
"Даже если посмотреть на эти лицензии: каких военнослужащих они могли задействовать в рамках своих лицензионных работ и как они обосновывали необходимость именно неотложной медицинской помощи здесь и сейчас, если потом отправляют их в какую-то клинику и в дальнейшем оказывают какое-то лечение? Это вызывает очень большие сомнения в контексте законодательства", — отмечает юрист Яромир Цимура.
По словам юриста, помимо отсутствия соответствующего разрешения, действующее законодательство вообще не предусматривает механизма, по которому частная служба скорой помощи на основании договора с родственниками могла бы приезжать и забирать военнослужащих.
"Точно известно, что они (люди в доме в Петропавловской Борщаговке — прим. ред.) являются военнослужащими. То есть любая частная скорая помощь не может их куда-либо увезти. Более того, это даже не является по-настоящему экстренной медицинской помощью в частном порядке, которая имеет все необходимые документы, лицензию и разрешение на работу. Что касается непосредственно протокола привлечения частных медиков по письменному договору с кем-либо из родственников военнослужащих — такого механизма нет", — отмечает юрист.
В воинской части заверили, что Андрею Кулешову оказали медицинскую помощь. Впрочем, даже если военнослужащий действительно не может добиться лечения или обследования, вызов частной "скорой" — не выход, подчеркивает юрист. Он советует обращаться в официальные учреждения.
"В такой ситуации родственники могут обращаться непосредственно на горячие линии — в зависимости от того, кому подчиняется воинская часть. Если речь идет о военнослужащих Вооружённых сил — здесь ещё можно обратиться к военному омбудсмену; если к Национальной гвардии или пограничной службе — непосредственно к руководству этих органов. Если у военнослужащего есть договор с адвокатом, адвокат может реагировать с помощью адвокатских запросов. Можно также попробовать вызвать через номер 103 нашу официальную скорую экстренную медицинскую помощь, сообщить им место, симптомы, время — всю необходимую базовую информацию. Но все же вопрос о том, допускать ли её непосредственно в воинскую часть или нет, решает командир части", — объясняет Яромир Цимура.
Редакция направила запрос в Министерство здравоохранения относительно деятельности клиники Валентины Молодой — как в части жалоб пациенток на последствия операций, так и в отношении услуг по "эвакуации", — однако ответа пока не получила.
Напомним, как писал Фокус, судья Соломенского районного суда Киева избрал меру пресечения в отношении "медикини" Валентины Молодой, которая участвовала в беспорядках в Петропавловской Борщаговке. Кроме того, стало известно о мере пресечения, назначенной Татьяне Киреевой, которая также имеет отношение к делу. Обе женщины будут находиться в СИЗО, и обе изложили аргументы в пользу своей невиновности.
Кроме того, 2 ноября мы вели текстовую трансляцию событий в Новопавловской Борщаговке. На месте событий присутствовала Валентина Молодая, которая приехала на машине скорой помощи с наклейками клиники из Николаева, не работающей с 2023 года.