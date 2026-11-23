Клиника "Медикини" Валентины Молодой, которая оказалась в центре скандала в Петропавловской Борщаговке, запустила сервис, с помощью которого пользователь может вызвать платную "экстренную помощь".

Бывшие пациентки клиники пластической хирургии "Молода-Я" поделились интересными подробностями о лечении в центре. Как рассказали женщины, их обращение в клинику завершилось четырьмя операциями за месяц, пятью общими наркозами, около 10 тысячами евро наличными и уголовным производством, открытия которого они добились через суд. Впрочем, несмотря на это, деятельность учреждения долгое время оставалась вне поля зрения контролирующих органов. А в начале ноября совладелица клиники Валентина Молода оказалась в центре очередного скандала: возле пункта дислокации Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке она на коленях требовала вывезти военнослужащего в "скорой".

Видео дня

Журналисты hromadske выяснили, что клиника также запустила сервис, после регистрации в котором пользователь может неожиданно обнаружить в своей медицинской карте "риски внезапной смерти/инфаркта", даже без предварительно указанного диагноза. В сервисе можно вызвать платную "экстренную помощь" в ситуациях взаимодействия с ТЦК, полицией и спецподразделениями. Хотя в перечне специальностей, по которым клиника получила лицензию Минздрава, экстренной медицинской помощи нет.

"Все ужасно": свидетельства бывших пациенток "Молодой"

Валентина и её супруг Олег Молодой — совладельцы ООО "Клиника геронтологии, эстетической, пластической и реконструктивной хирургии "МОЛОДА-Я". Компания была зарегистрирована в июле 2023 года. В конце сентября того же года они получили лицензию на ведение медицинской практики от Министерства здравоохранения Украины.

Фото: hromadske. Совладельцы клиники Валентина и ее муж Олег Молодой Фото: hromadske. Молодые люди получили лицензию на ведение медицинской практики

Совладелица клиники Валентина Молодая активно рекламировала учреждение через свои социальные сети — на её страницу в Instagram подписаны более 150 тысяч пользователей. В описании профиля указано : "пластическая и эстетическая хирургия — все виды пластических операций". В ленте публикуются видео и фото в формате "до и после". Кроме того, как свидетельствуют публикации, на некоторых хирургических вмешательствах присутствовала непосредственно сама совладелица клиники.

Instagram Валентины Молодой Фото: hromadske

"Хромадске" пообщалось с двумя сестрами — пациентками клиники Валентины Молодой. В 2025 году они обратились за услугами пластической хирургии: старшая хотела скорректировать область под глазами, младшая — обратилась по поводу пластики груди. Первая женщина рассказала, что во время консультации её убедили отказаться от лазера в пользу полноценного хирургического вмешательства.

"Валентина Молодая сказала, что лазер мне не поможет, нужна нижняя блефаропластика… Она сделала мне выворот век. Один глаз был очень сильно натянут, другой — тоже перетянут… Глаза у меня жгут каждый день, от этого очень неудобно", — рассказывает девушка.

Младшей сестре сделали подтяжку груди — мастопексию. По словам женщины, техника была выбрана неудачно.

"Она выбрала для меня не ту технику подтяжки — а именно мастопексию груди — и подорвала моё физическое и моральное состояние", — вспоминает пациентка.

Вскоре ей провели повторную операцию — с установкой имплантатов.

"Имплантаты были выбраны по инициативе Валентины. Размер она также выбирала самостоятельно. Она не сделала нормальных замеров… Просто позвонила, заказала, и имплантаты в день операции ей привезли. Через неделю после этой ужасной мастопексии меня прооперировали дважды — тоже безрезультатно, всё ужасно", — рассказывает девушка.

"Прайсы указаны в заметках, оплата наличными в валюте"

Как рассказали собеседницы hromadske, Валентина Молодая составляла прайс-листы на свои услуги в заметках в телефоне и в таком виде отправляла их пациентам.

Прайс-лист на услуги, записанный в заметках телефона Фото: hromadske

Зато через банковский терминал оплачивались только сопутствующие услуги — наркоз, пребывание в стационаре и т. п. А вот основную сумму за сами хирургические вмешательства, как утверждают медсестры, они передали наличными в валюте — примерно 10 тысяч евро за две операции за день до их проведения.

Оплата через банковский терминал за сопутствующие услуги Фото: hromadske

Как пишет hromadske, редакция не может должным образом подтвердить факт передачи наличных, а совладелец клиники Олег Молодой не ответил на звонки журналистов. В то же время одна из потерпевших предоставила редакции запись разговора с мужчиной, которого она называет Олегом Молодым. На аудиозаписи пациентка несколько раз повторяет, что заплатила 10 тысяч евро наличными. Ее собеседник этого не опровергает.

Разговор бывшей пациентки с молодым Олегом Фото: hromadske

Уголовное производство

После операций младшая из сестёр вернулась домой. Но на этом, по её словам, лечение не закончилось. Девушки рассказали, что на 12-й день после операции во время домашней перевязки выяснилось, что послеоперационный шов полностью разошёлся.

"Когда мы приехали домой, после операции прошло 12 дней, и когда сестра делала мне перевязку, она открыла рану — и там просто вся подгрудная складка была открыта, полностью разорвана. Размером сантиметров пять-шесть. За такой короткий срок — месяц — я перенесла четыре операции, пять общих наркозов. Состояние у меня как тогда, так и сейчас физически и морально очень тяжелое. Меня ждет не только реконструктивная хирургия — у меня также есть осложнения со здоровьем. Я бы очень хотела, чтобы Валентина и ее муж Олег были наказаны за свои действия", — говорит бывшая пациентка клиники.

Адвокат потерпевших Наталья Сухомлинова рассказала, что сначала надеялись урегулировать ситуацию мирным путем, однако владельцы клиники не пошли на диалог. Тогда она подала заявления в полицию и прокуратуру Киева, а открытие уголовных дел в конечном итоге удалось добиться через суд:

"Мы обратились в Подольский и Печерский суды, где судьи вынесли соответствующие процессуальные решения об обязательстве внести в ЕРДР сведения об уголовных делах. В настоящее время уголовное дело расследуется Подольским управлением полиции. Клиентки были допрошены и признаны потерпевшими. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, от которой зависит дальнейшая квалификация дела по статье 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником — ред.), и дальнейшая роль Валентины Молодой в этом деле", — объясняет адвокат.

В итоге удалось добиться возбуждения уголовных дел через суд Фото: hromadske

Случай с сестрами может быть не единственным. В соцсетях журналисты нашли и другие негативные отзывы о клинике "Молода-Я". Их авторы также жалуются на осложнения после вмешательств, необходимость повторных операций и отсутствие расчетных документов.

Фото: hromadske

Приложение для оказания "внебольничной помощи"

Со временем бизнес Валентины Молодой уже предлагал совершенно иные медицинские услуги. В частности, экстренные выезды за десятки тысяч гривен и "проведение реанимационных мероприятий, возникших в результате взаимодействия с ТЦК, полицией и спецподразделениями".

За такой помощью к "Молодой" обратились близкие военнослужащего Андрея Кулешова — того самого, из-за которого 2 ноября у пункта дислокации подразделения Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке собралась толпа. В ответе на запрос hromadske воинская часть подтвердила , что Кулешов жаловался на состояние здоровья, однако заверила: после каждого обращения ему организовывали осмотр врачей. Соответствует ли это действительности, журналисты пытались выяснить у самого Андрея Кулешова, но на звонки журналистов он не ответил.

Знакомая военного Татьяна Киреева через общих знакомых связалась с Валентиной Молодой:

"Валентина сказала, что нужно подготовить пакет документов, чтобы всё было официально… Говорила: „Мы из ТЦК вывозим больных людей, из СИЗО вывозим, и вашему тоже поможем“, — рассказала Киреева.

Затем женщине прислали ссылку на цифровой сервис организации "Молодая", где нужно было зарегистрировать Андрея Кулешова, загрузить документы и кратко описать ситуацию.

Как сообщает hromadske, клиника Валентины Молодой и её мужа действительно запустила чат-бота. В системе указано название поставщика услуг — ООО "Клиника "Молода-Я"" — и номер приказа о выдаче лицензии Минздрава. При регистрации сервис предлагает следующие условия и тарифы на оказание "экстренной помощи":

регистрация в системе — 22 тысячи гривен;

ежемесячная подписка — 10,5 тысяч гривен;

экстренный вызов в сложных условиях — 107 тысяч гривен (суть услуги заключается в оказании экстренной медицинской помощи и проведении реанимационных мероприятий в сложных условиях, возникших в результате взаимодействия пациента с органами государственной исполнительной власти — ТЦК и СП, Национальной полицией, спецподразделениями и т. п.).

Регистрация в приложении для "экстренной помощи" Фото: hromadske

После принятия условий регистрации система автоматически сформировала для "медицинского профиля" — карточку экстренной защиты. Несмотря на то, что при регистрации не указывался никакой диагноз, в сгенерированной карточке уже были указаны "риски внезапной смерти/инфаркта" и якобы нахождение под амбулаторным медицинским наблюдением.

Кроме того, в документе содержатся юридические предупреждения для должностных лиц со ссылками на ряд статей Конституции и Уголовного кодекса Украины: от них требуют беспрепятственно пропускать бригаду экстренной помощи клиники и утверждают, что направлять пациента в ТЦК или на ВЛК запрещено. Адвокат в сфере военного права Яромир Цимура объясняет, что подобные ссылки на законодательство не имеют юридической силы, а служат лишь для создания иллюзии защиты перед клиентами.

Медицинская информация о клиенте Фото: hromadske

Лицензия Минздрава и "частная "скорая""

В сентябре 2023 года клиника "МОЛОДА-Я" получила лицензию Министерства здравоохранения. При этом перечень её специальностей является исчерпывающим:

акушерство и гинекология,

анестезиология,

дерматовенерология,

сестринское дело,

организация и управление здравоохранением,

ортопедия и травматология,

отоларингология,

хирургия (в частности, пластическая и сосудистая),

а также ультразвуковая диагностика.

В то же время об экстренной медицинской помощи в реестре не упоминается.

"Даже если посмотреть на эти лицензии: каких военнослужащих они могли задействовать в рамках своих лицензионных работ и как они обосновывали необходимость именно неотложной медицинской помощи здесь и сейчас, если потом отправляют их в какую-то клинику и в дальнейшем оказывают какое-то лечение? Это вызывает очень большие сомнения в контексте законодательства", — отмечает юрист Яромир Цимура.

По словам юриста, помимо отсутствия соответствующего разрешения, действующее законодательство вообще не предусматривает механизма, по которому частная служба скорой помощи на основании договора с родственниками могла бы приезжать и забирать военнослужащих.

"Точно известно, что они (люди в доме в Петропавловской Борщаговке — прим. ред.) являются военнослужащими. То есть любая частная скорая помощь не может их куда-либо увезти. Более того, это даже не является по-настоящему экстренной медицинской помощью в частном порядке, которая имеет все необходимые документы, лицензию и разрешение на работу. Что касается непосредственно протокола привлечения частных медиков по письменному договору с кем-либо из родственников военнослужащих — такого механизма нет", — отмечает юрист.

В воинской части заверили , что Андрею Кулешову оказали медицинскую помощь. Впрочем, даже если военнослужащий действительно не может добиться лечения или обследования, вызов частной "скорой" — не выход, подчеркивает юрист. Он советует обращаться в официальные учреждения.

"В такой ситуации родственники могут обращаться непосредственно на горячие линии — в зависимости от того, кому подчиняется воинская часть. Если речь идет о военнослужащих Вооружённых сил — здесь ещё можно обратиться к военному омбудсмену; если к Национальной гвардии или пограничной службе — непосредственно к руководству этих органов. Если у военнослужащего есть договор с адвокатом, адвокат может реагировать с помощью адвокатских запросов. Можно также попробовать вызвать через номер 103 нашу официальную скорую экстренную медицинскую помощь, сообщить им место, симптомы, время — всю необходимую базовую информацию. Но все же вопрос о том, допускать ли её непосредственно в воинскую часть или нет, решает командир части", — объясняет Яромир Цимура.

Редакция направила запрос в Министерство здравоохранения относительно деятельности клиники Валентины Молодой — как в части жалоб пациенток на последствия операций, так и в отношении услуг по "эвакуации", — однако ответа пока не получила.

Напомним, как писал Фокус, судья Соломенского районного суда Киева избрал меру пресечения в отношении "медикини" Валентины Молодой, которая участвовала в беспорядках в Петропавловской Борщаговке. Кроме того, стало известно о мере пресечения, назначенной Татьяне Киреевой, которая также имеет отношение к делу. Обе женщины будут находиться в СИЗО, и обе изложили аргументы в пользу своей невиновности.

Кроме того, 2 ноября мы вели текстовую трансляцию событий в Новопавловской Борщаговке. На месте событий присутствовала Валентина Молодая, которая приехала на машине скорой помощи с наклейками клиники из Николаева, не работающей с 2023 года.